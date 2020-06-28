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الأحد 28 Jun 2020 08:45 م

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محمد بن راشد ينعى سعيد آل لوتاه مؤسس بنك دبي الإسلامي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.

محمد بن راشد ينعى سعيد آل لوتاه مؤسس بنك دبي الإسلامي


وقال سموه: حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي..له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام .. عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك .. وألهم أهلك الصبر والسلوان ..

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد قائلا:"ودعنا اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه  ... جمع بين الريادة الاقتصادية وأعمال الخير الجليلة. أسس أول بنك إسلامي في العالم في عام 1975 وأطلق مؤسسات تعليمية خيرية وترك بصمة استثنائية في كفالة الأيتام ستبقى خالدة في ذاكرة الكثيرين. رحمه الله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

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