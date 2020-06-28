إزالة عبارة تبييض وفاتح من منتجات شركات مواد تجميل عالمية

أعلنت شركة منتجات التجميل الفرنسية العملاقة لوريال في بيان أنها ستزيل عبارات تبييض -whitening- وفاتح من منتجاتها. يأتي ذلك بعد إعلان مماثل يوم الخميس لشركة يونيليفر التي تعرضت لانتقادات بسبب علامتها التجارية فير أند لوفلي "Fair & Lovely" في السوق العالمية لكريمات تبييض البشرة التي تستهدف العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية والكاريبية حيث توحي بأن معايير الجمال تقتضي أن تكون البشرة فاتحة أو تحتاج إلى تبييض.

وقالت لوريال في بيان إن قرارها يأتي في أعقاب احتجاجات عالمية ضد العنصرية التي فجرها مقتل الأمريكي جورج فلويد الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت الشركة إنها ستتوقف عن استخدام عبارات مثل تفتيح وتبييض.



أما شركة "جونسون آند جونسون" فقد أعلنت بدورها إنها ستوقف بيع مساحيق تفتيح البشرة التي تباع في دول آسيا والشرق الأوسط تحت علامتي "نيتروجينا" و"كلين آند كلير" التجاريتين.

وتخشى الشركات من حملات مقاطعة واتهامات توصمها بالعنصرية بعد حملات لناشطين في اتهام ارتكابات شركات التجميل مثل إجراء تجارب لمنتجاتها على متطوعين لا يعرفون مخاطر تلك التجارب أو على حيوانات أو تورطها في تلوث البيئة بضخ مواد ضارة في المياه العذبة و استنزافها لكميات كبيرة من المياه والطاقة في زراعة نباتات تساعد على إنتاج مستخلصات تفيد في تصنيع المواد التجميلية.