نشر صورة المتهم بتنفيذ هجوم غلاسكو وتحديد هويته ب لاجئ سوداني

نفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستارجن، أن يكون لحادثة الطعن في غلاسكو، والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص، أي علاقة بالإرهاب.

وذكرت ستارجن، في مؤتمر صحفي أعقب الحادثة، أن ستة أشخاص يُعالجون في المستشفى، بينهم ضابط شرطة في حالة حرجة لكنها مستقرة، وحثت المواطنين على التزام الهدوء وعدم نشر معلومات مضللة عن الحادث الذي وقع في شارع ويست جورج في المدينة.





وأفادت الشرطة المحلية بأنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، فيما أكد نائب رئيس شرطة اسكتلندا كونستابل جونسون أنه تم احتواء الحادث، وليس هناك خطر أكبر على المواطنين.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم طعنا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"المروع"، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم، وأردته قتيلا.





ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فأن أحد العاملين في فندق بغلاسكو، حذر من "اضطرابات عقلية" يعاني منها أحد النزلاء، وهو منفذ الهجوم، في الليلة التي سبقت هجومه.

وبالإضافة لتحذير طاقم العمل، فأن بعض النزلاء في فندق "بارك إن" أبدوا قلقهم من الحالة الذهنية للنزيل قبل العملية، وهو ما سجله المسؤولين بالفندق.