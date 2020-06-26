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الجمعة 26 Jun 2020 01:00 م

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امرأة تجعل الحرس الملكي السعودي يتصدر عمليات البحث في السعودية

الحرس الملكي يتصدر عمليات البحث بعد أن نالت صورة لامرأة في صفوف الحرس ردود فعل ايجابية من السعوديين على "تويتر"،ويجري إعادة نشرها وتداولها على نطاق واسع

امرأة تجعل الحرس الملكي السعودي يتصدر عمليات البحث في السعودية
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امرأة تجعل الحرس الملكي السعودي يتصدر عمليات البحث في السعودية

تظهر في الصورة، التي نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود، شابة بلباس  الحرس الملكي السعودي بتصميم مناسب .

تقف المرأة على باب قاعة بجانبها علم السعودية  ولقيت الصورة إعجابا ليعاد نشرها تحت وسم "#الحرس_الملكي" في تويتر.

وأعيد نشر التغريدة بعناوين مختلفة اجتمعت جميعها على مشاركة المرأة السعودية .

وكتبت الأكاديمية السعودية، ريم القحطاني، في تعليق لافت على الصورة التي اجتاحت تويتر، قائلة: "صورة الموسم"

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