امرأة تجعل الحرس الملكي السعودي يتصدر عمليات البحث في السعودية

تظهر في الصورة، التي نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود، شابة بلباس الحرس الملكي السعودي بتصميم مناسب .

تقف المرأة على باب قاعة بجانبها علم السعودية ولقيت الصورة إعجابا ليعاد نشرها تحت وسم "#الحرس_الملكي" في تويتر.

وأعيد نشر التغريدة بعناوين مختلفة اجتمعت جميعها على مشاركة المرأة السعودية .

pic.twitter.com/RRcKKS2Vfv— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 25, 2020

وكتبت الأكاديمية السعودية، ريم القحطاني، في تعليق لافت على الصورة التي اجتاحت تويتر، قائلة: "صورة الموسم"