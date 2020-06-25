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الخميس 25 Jun 2020 06:00 م

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السلطات البريطانية تعلن عن حادث كبير في شاطئ يشهد ازدحاما مذهلا

شواطئ مدينة بورنموث تثير حالة من الجدل والذعر في بريطانيا

السلطات البريطانية تعلن عن حادث كبير في شاطئ يشهد ازدحاما مذهلا
السلطات البريطانية تعلن عن حادث كبير في شاطئ يشهد ازدحاما مذهلا
السلطات البريطانية تعلن عن حادث كبير في شاطئ يشهد ازدحاما مذهلا
السلطات البريطانية تعلن عن حادث كبير في شاطئ يشهد ازدحاما مذهلا

أعلنت السلطات البريطانية عن حادث كبير لم تحدده في شاطئ يشهد ازدحاما كبيرا، يأتي ذلك بعد انتشار حالات ازدحام كبيرة في شواطئ مدينة بورنموث البريطانية ، وتسببت صور الجموع والازدحام بحالة من الجدل والذعر في بريطانيا بعد تجمع الآلاف هربا من درجات الحرارة المرتفعة دون أي تقيد باجراءات التباعد الاجتماعي.

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