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الخميس 25 Jun 2020 05:45 م

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الصحة العالمية تشيد بقرار السعودية لإقامة فريضة الحج هذه العام بأعداد محدودة

السلطات السعودية تسمح لأعداد محدودة جداً بأداء مناسك الحج تفادياً لانتشار فيروس كورونا

الصحة العالمية تشيد بقرار السعودية لإقامة فريضة الحج هذه العام بأعداد محدودة

 كشفت منظمة الصحة العالمية عن دعمها لقرار السعودية بشأن إقامة موسم الحج بأعداد محدودة في ظلّ استمرار تفشي جائحة كوفيد-19، وجاء ذلك على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم في تصريح له يوم الأربعاء.
وكانت السعودية قررت في مطلع هذا الأسبوع تقليص العدد المسموح به من الحجاج إلى 1000 شخص من المقيمين في السعودية حصراً، بالمقارنة مع 2.5 مليون حاج في عام 2019.


وفي تعليقه على القرار، قال أدهانوم: "مع توجه العديد من الدول لاستعادة حياتها الطبيعية تدريجياً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يبرز التحدي الأهم في كيفية ضبط التجمعات الكبيرة بشكل آمن وفعال، حيث تشكل مناسك الحج أكبر تجمع بشري سنوي في العالم".


وجاءت تصريحات الدكتور أدهانوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي في جنيف حول مستجدات فيروس كورونا، حيث عبّر عن تفهم المنظمة لمدى صعوبة هذا القرار بالنسبة للسلطات السعودية، قائلاً: 
"ندرك مدى صعوبة هذا القرار، والأسى الذي سيتركه لدى المتشوقين لأداء مناسك الحج هذا العام، ونحثّ جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخيارات في منح الصحة العامة الأولوية القصوى".
يُذكر أن عدد المصابين الإجمالي في السعودية قد بلغ أكثر من 167 ألف حالة بما في ذلك 1387 حالة وفاة و112 ألف حالة شفاء.

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