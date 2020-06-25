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الخميس 25 Jun 2020 04:15 ص

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أسامة بن لادن يجبر نادي ليدز يونايتد على الاعتذار بعد ظهور صورته بين المتفرجين في الملعب

قال نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه "سيضمن عدم وجود المزيد من الصور المسيئة"، وذلك بعدما وُضعت صورة لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، على مقعد في ملعب النادي.

أسامة بن لادن يجبر نادي ليدز يونايتد على الاعتذار بعد ظهور صورته بين المتفرجين في الملعب

اصدر النادي اعتذارا عن الخطأ الذي وقع بطباعة صورة أسامة بن لادن بناء على طلب أحد من أرسلوا ملفات صور لطباعتها على مقاعد الملعب.

ويبدو أن أحد مشجعي النادي سدد 25 جنيها إسترلينيا لإرسال صورة بن لادن دون أن ينتبه له موظفو النادي الذي عرض تسديد كلفة عرض النادي لصورة شخصية لكل مشجع في 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم .

ومع عجز جمهور النادي حضور المباريات المتبقية من الموسم بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بدأت عدة أندية بالطلب من مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.

اشتكى أحد مشجعي ليدز يونايتد عندما انتبه إلى الصورة التي ظهرت بجانب صورته في ملعب "إيلاند رود"، وهي صورة اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الارهابي الذي قتل سنة 2011، والذي يشاع أنه كان من مشجعي النادي المذكور.

وكان من المقرر الاعداد لعرض تلك الصور في مباراة يوم السبت بعد أن اختار المشجعون دفع ثمن وضع صورهم على مقاعد الملعب.

 

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