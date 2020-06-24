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الأربعاء 24 Jun 2020 02:30 م

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لقطات تثير جدلا واسعا حول وحشية الشرطة الكندية ضد الأقليات

شوهد في اللقطات عنصر نسائي من شرطة ماونتيز كناية الشرطة الاتحادية وهي شرطة الخيالة الكندية الملكية

لقطات تثير جدلا واسعا حول وحشية الشرطة الكندية ضد الأقليات

لقطات تثير جدلا عن وحشية الشرطة الكندية مع أصحاب البشرة غير البيضاء وشوهدت لاسي براوننج وهي شرطية كندية وهي تجرّ طالبة تمريض غائبة عن الواعية أولاً في ممر قبل أن تدعس على رأسها وتشدها من شعر أثناء جولة تفقدية.

 يظهر الفيديو تعرض طالبة التمريض منى وانغ للسحب من قبل قبل شرطية أسفل ممر قرب شقتها في بريتش كولومبيا
وقالت وانغ لاحقا أنها تعرضت لجروح وكدمات وعين متورمة  نتيجة صفع واعتداء الشرطية بعد أن رفعت دعوى قضائية جاء فيها تعرض الفتاة لإهانة والتسبب بصدمة نفسية وعاطفية".

ونشرت لقطات لكاميرات مراقبة سجلت الحادث الذي وقع في يناير الماضي، فيما دفع مسؤول عن الشرطة بان العريف لاسي استخدمت القوة المسموحة بها للرد على تهديد الفتاة بعد مشاهدة زجاجة خمر قريبة منها.

صدمة من وحشية الشرطة الكندية بعد حوادث قتل واعتداء عنيف ضد ذوي البشرة السمراء

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