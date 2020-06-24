سلطنة عُمان تمنح قروضاً طارئة بدون فوائد لمساعدة الشركات المتضررة بجائحة كوفيد-19

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطوارئ الذي أعلنته السلطنة يوم الثلاثاء، وضمن المجموعة الأولى من الإجراءات التي اتخذتها لجنة شكّلها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي العماني.

عاجل | بيان بأوامر سامية من اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 #مركز_الأخبار pic.twitter.com/dMYZHZRCMz— مركز الأخبار (@omantvnews) June 23, 2020

وفي محاولة منها للتخفيف من حدة الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، قلصت السلطنة ميزانية إنفاقها وأعلنت توفير السيولة لدعم الشركات والمؤسسات. كما أشارت مصادر مطّلعة لدى بلومبيرج أن السلطنة تدرس إمكانية طلب مساعدة مالية من دول الجوار في المنطقة.