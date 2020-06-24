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الأربعاء 24 Jun 2020 09:45 ص

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سلطنة عُمان تمنح قروضاً طارئة بدون فوائد لمساعدة الشركات المتضررة بجائحة كوفيد-19

بلومبيرغ-تعتزم سلطنة عُمان منح قروض بدون فوائد تهدف لتقديم الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات الأخرى التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19.

سلطنة عُمان تمنح قروضاً طارئة بدون فوائد لمساعدة الشركات المتضررة بجائحة كوفيد-19

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطوارئ الذي أعلنته السلطنة يوم الثلاثاء، وضمن المجموعة الأولى من الإجراءات التي اتخذتها لجنة شكّلها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي العماني. 

وفي محاولة منها للتخفيف من حدة الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، قلصت السلطنة ميزانية إنفاقها وأعلنت توفير السيولة لدعم الشركات والمؤسسات. كما أشارت مصادر مطّلعة لدى بلومبيرج أن السلطنة تدرس إمكانية طلب مساعدة مالية من دول الجوار في المنطقة.

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