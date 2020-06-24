السعودية، من هي الفئات الوظيفية التي تمت الموافقة على تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد

برئاسة خادم الحرمين الشريفين وافق مجلس الوزراء يوافق على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وحملت الجداول فئات محددة يمكن تمديد لمن يشغلها بعد بلوغ سن التقاعد، وكانت هذه الفئة تشمل منسوبي وزارة الداخلية ممن لديهم خبرات نادرة ووزارة التعليم وذوي الكفاءات في القطاع الصحي والطيارين بحسب ما أشارت إليه وزارة الخدمة المدنية (الرابط هنا لملف بي دي اف)

وزارة الخدمة المدنية سبق أن أوضحت أن الجهة الحكومية يمكنها تأجيل التقاعد لمدة 60 يومًا لمن أمضى بالخدمة 25 عامًا. «التقاعد يحق لمن أكمل 25 سنة في الخدمة ويحق للجهة الحكومية التي يعمل بها التأجيل لمدة ٦٠ يومًا».

يشار إلى أن نظام التقاعد المدني ينص على أن «يحال الموظف على التقاعد عن بلوغه سن الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاء وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي».

وكانت الوزارة تستند إلى المادة «104» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة لرفع سنّ الإحالة على التقاعد لعدد من الفئات الوظيفية الحكومية بما لا يتجاوز خمس سنوات بعد سنّ التقاعد بقوة النظام وتمديد الخدمة للموظفين في تلك الفئات بقرار من مجلس الوزراء.

وأوجبت المادة «105»، تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقًا للضوابط الآتية:

أ - أن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك، الصادرة من السلطة المختصة.

ب - أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال ثلاثة أشهر.

ج - أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.

د - ألا يكون المرشح ممن سبق أن خُفّض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/ 11/ 1407 هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 134 لعام 1407 هـ.

ه - أن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد، بتزويد وزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديد خدمته قبل بلوغه سنّ التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل.