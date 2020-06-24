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الأربعاء 24 Jun 2020 08:30 ص

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سلطنة عمان تمنح الشركات المتضررة من جائحة كورونا المستجد قروضا بلا فائدة

بلومبرغ- ستقدم عمان قروضاً بدون فوائد لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الآخرين الذين تكبدوا خسائر بسبب جائحة فيروسات كورونا.

سلطنة عمان تمنح الشركات المتضررة من جائحة كورونا المستجد قروضا بلا فائدة

وبدأت الجهات المسؤولة في السلطنة في تقديم قروض مصرفية بلا فوائد، للشركات والفئات المتضررة من تفشي جائحة كورونا في مساعي تخفيف تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة وذلك ضمن برنامج الطوارئ الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء من بين الإجراءات الأولى التي اتخذتها لجنة شكلها سلطان عُمان هيثم بن طارق الثلاثاء  لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19 ، بحسب تلفزيون عمان.


وقد قلصت الدولة الخليجية بالفعل من ميزانيتها وأعلنت دعم السيولة في محاولة لتوفير بعض الراحة. ناقشت عمان أيضًا إمكانية المساعدة المالية من الدول المجاورة الأكثر ثراءً ، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ.

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