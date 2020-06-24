سلطنة عمان تمنح الشركات المتضررة من جائحة كورونا المستجد قروضا بلا فائدة

وبدأت الجهات المسؤولة في السلطنة في تقديم قروض مصرفية بلا فوائد، للشركات والفئات المتضررة من تفشي جائحة كورونا في مساعي تخفيف تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة وذلك ضمن برنامج الطوارئ الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء من بين الإجراءات الأولى التي اتخذتها لجنة شكلها سلطان عُمان هيثم بن طارق الثلاثاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19 ، بحسب تلفزيون عمان.

عاجل | بيان بأوامر سامية من اللجنة العليا للتعامل مع #كوفيد19 #مركز_الأخبار pic.twitter.com/dMYZHZRCMz— مركز الأخبار (@omantvnews) June 23, 2020

وقد قلصت الدولة الخليجية بالفعل من ميزانيتها وأعلنت دعم السيولة في محاولة لتوفير بعض الراحة. ناقشت عمان أيضًا إمكانية المساعدة المالية من الدول المجاورة الأكثر ثراءً ، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرغ.