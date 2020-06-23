غوغل يحتفي بـ هدى شعراوي إحدى أهم الناشطات المصريات

من هي نور الهدى محمد سلطان الشعراوي التي يحتفي بها غوغل في صفحته اليوم مع عدد من النساء اللاتي ساهمن في نشاطات مختلفة لدعم المرأة في التعليم و الرياضة و الموسيقى؟

هدى شعراوي رائدة النهضة النسائية في العالم العربي حين قادت دخول المرأة إلى مجالات الحياة وأولها التعليم مستفيدة من شخصيتها القوية وجعلت تدعو سيدات النساء للمشاركة في النشاطات الوطنية بقدر ما أمكن لهن من إعداد المظاهرات والإسعاف والتبرع بالمال. وبدأت العمل في استنهاض المرأة المصرية والعربية.

ولم تبخل هدى شعراوي بأي تضحية مالية أو شخصية أوغيرها في سبيل تحقيق أهداف سامية أهمها تحسين أحوال المرأة المصرية خاصة والمرأة العربية عامة بكل جراءة لتقود نخبة من السيدات المصريات مع إنشاءها الاتحاد النسائي عام 1923م الذي لعب دورا كبيرا لتحقيق حقوق المرأة المصرية.

وساهمن هدى شعراوي في المطالبة بحق الترشيح والتصويت للمرأة المصرية وبناء المدارس والمعاهد التعليمية فبفضل جهودها فتحت أبواب التعليم أمام الفتيات المصريات في المدارس ويحصلن على العلوم والفنون المختلفة.

ولم تقتصر جهودها على مصر بل كانت رائدة النهضة النسائية في جميع العالم العربي ولها الفضل في إعداد جيل جديد من المرأة المصرية المثقفة.