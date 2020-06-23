تسليم تعويضات مالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع نيوم

نقلت صحيفة سعودية أنه جرى تسليم الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.



وأشارت صحيفة عكاظ إلى الإعلان عن تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض؛ وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك، إضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشاريع.

وقام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالإشارة إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحقيق رؤية المملكة 2030 ونجاح البرامج والمشاريع المرتبطة بها، التي تسير بخطى ثابتة وقوية بفضل الله، سواء في منطقة تبوك أو في بقية مناطق المملكة.

وأوضح أن توجيهات ولي العهد جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض؛ وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك، إضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشاريع.

وأكد أمير منطقة تبوك أن حرص المواطنين على بلادهم واللحمة التي بينهم تشكلت بفضل الله ثم بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف وتطبيق شريعة الله، إلى جانب تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.