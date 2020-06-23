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الثلاثاء 23 Jun 2020 07:45 ص

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صاروخ يصيب مطار بغداد الدولي ولا أضرار كبيرة

صاروخ يصيب مطار بغداد الدولي ولا أضرار كبيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها

صاروخ يصيب مطار بغداد الدولي ولا أضرار كبيرة
صاروخ يصيب مطار بغداد الدولي ولا أضرار كبيرة

أعلن الجيش العراقي في بيان أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي يوم الاثنين. وأضاف الجيش أن الصاروخ من طراز كاتيوشا تم إطلاقه من قرية إلى الغرب من بغداد لكنه لم يسفر عن أضرار كبيرة.

وسبق أن عثر الجيش العراقي على منصة بداخلها صاروخان من نوع كاتيوشا معدة للإطلاق جنوب غربي بغداد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الحربي، وقال الأمن العراقي إن الصواريخ التي عثر عليها كانت موجهة لمطار بغداد الدولي.

يأتي ذلك فيما يشن الجيش العراقي عملية تطهير لفلول مقاتلي تنظيم داعش الارهابي، في عملية اطلق عليها عملية ابطال العراق للبحث عن المطلوبين واسفرت العملية بصفحتها الأولى عن العثور على عدد من مضافات عصابات داعش الإرهابية وضبط عدد من العبوات الناسفة.

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