صيدلي وعالم كيمياء وأستاذ تاريخ، 3 ضحايا مهاجم ليبي في بريطانيا

وقع حادث طعن السبت في بلدة ريدينج جنوب إنجلترا سقط خلاله 3 قتلى، فيما أعلنت الشرطة الأحد أنها تتعامل معه الهجوم كعمل إرهابي وألقت القبض على ليبي واسمه خيري سعد الله. ونشرت صورة الضحيتين ديفيد ويلز وجوي ريتشي بينيت وهو عالم أمريكي ويعمل في شركة مواد كيميائية في بريطانيا.

وسبق أن نشرت صور وهوية الضحية جيمس فيرلونج (36 عاما) وكان يعمل مدرس تاريخ . وقال والداه في بيان "كان جيمس رجلا رائعا. كان جميلا وذكيا وأمينا ومرحا... لن ننساه ما حيينا وسيعيش في قلوبنا إلى الأبد".





وقال المصدر الأمني إن المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي5) رصدت سعد الله العام الماضي بعد معلومات عن تطلعاته للسفر سعيا وراء أعمال متطرفة رغم أن خططه لم تكتمل.

وقال بروكنشاير لدى سؤاله عن تلك التقارير إن الحكومة لا تعلق على شؤون الاستخبارات.

نشرت تقارير أن المشتبه به في حادث الطعن العشوائي الذي وقع في متنزه ببلدة ريدينج مساء السبت الماضي وأدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة هو شاب ليبي اسمه خير سعد الله وقد اعتنق المسيحية وزعم أنه ملاحق من إسلاميين ليحصل على حق اللجوء في بريطانيا