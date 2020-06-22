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الأثنين 22 Jun 2020 02:00 م

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تمديد تقييد الدخول إلى أبوظبي لأسبوع آخر

نقلت وكالة الأنباء الاماراتية وام أن تقييد الدخول إلى أبوظبي سيستمر لأسبوع آخر مع السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من 6 صباحاً الثلاثاء 23 يونيو

تمديد تقييد الدخول إلى أبوظبي لأسبوع آخر

يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة‬ دون تصريح.

ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.⁣ لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.⁣



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⁣كما  أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق المؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني. ⁣

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