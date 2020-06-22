تمديد تقييد الدخول إلى أبوظبي لأسبوع آخر

يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة‬ دون تصريح.

ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.⁣ لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.⁣

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لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في #أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من 6 صباحاً الثلاثاء 23 يونيو مع استمرار تقييد الدخول إلى أبوظبي لأسبوع آخر pic.twitter.com/tmTVHaZAZl— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 22, 2020



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للحصول على تصريح تجول يرجى زيارة الموقع الإلكتروني⁣ هنا



⁣كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.

ويأتي القرار بعد تحقيق المؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني. ⁣

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