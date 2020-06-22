تمديد تقييد الدخول إلى أبوظبي لأسبوع آخر

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نقلت وكالة الأنباء الاماراتية وام أن تقييد الدخول إلى أبوظبي سيستمر لأسبوع آخر مع السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من 6 صباحاً الثلاثاء 23 يونيو
يستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح.
ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها. لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.
لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في #أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من 6 صباحاً الثلاثاء 23 يونيو مع استمرار تقييد الدخول إلى أبوظبي لأسبوع آخر pic.twitter.com/tmTVHaZAZl— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 22, 2020
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كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.
ويأتي القرار بعد تحقيق المؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.