لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الأثنين 22 Jun 2020 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

أبو ظبي تسمح بحرية التنقل والحركة بين أبوظبي والعين والظفرة اعتبارا من غد الثلاثاء

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو.

أبو ظبي تسمح بحرية التنقل والحركة بين أبوظبي والعين والظفرة اعتبارا من غد الثلاثاء


ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

اقرأ التالي

نشر صورة مشتبه به ليبي في هجوم ببريطانيا قتل فيه 3 أول أمس

الشارقة: فتح دور السينما و مراكز الترفيه و اللياقة البدنية و محال المزاد

كتاب جديد يزعم ارتباط السفاح الجنسي جيفري ايبستين مع الموساد