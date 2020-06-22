أبو ظبي تسمح بحرية التنقل والحركة بين أبوظبي والعين والظفرة اعتبارا من غد الثلاثاء





ويأتي القرار بعد تحقيق أهداف حظر التنقل في إمارة أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية لنسب الحالات المؤكدة من إجمالي فحوصات كوفيد-19. ويكون التنقل داخل الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويستمر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.