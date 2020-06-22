لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. مجتمع
الأثنين 22 Jun 2020 10:00 ص

حجم الخط

- Aa +

دبي: أكثر من 3 ملايين درهم إماراتي حصل عليها كل مسؤول تنفيذي من الرواتب والمكافآت في عام 2019

حصل كبار المسؤولين التنفيذيين في دبي على أكثر من 3 ملايين درهم إماراتي لكل منهم في الرواتب والمكافآت في عام 2019

دبي: أكثر من 3 ملايين درهم إماراتي حصل عليها كل مسؤول تنفيذي من الرواتب والمكافآت في عام 2019

كشف سوق دبي المالي أنه تم دفع أكثر من ثلاثة ملايين درهم لكل مدير من كبار المسؤولين التنفيذيين عام 2019 في بعض أكبر الشركات المدرجة في سوق دبي المالي .

وفقا لأحدث البيانات والملفات فقد حصل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار على 4.65 مليون درهم في 2019 و 5.25 مليون درهم في مكافآت خلال 2019. وقد حصل الرئيس التنفيذي لشركة دو على 4.75 مليون درهم بالإضافة إلى مكافآت إضافية بقيمة 4.76 مليون درهم خلال العام.
دفعت شركة داماك العقارية العملاقة مديرها العام ومديرها المالي 3.6 مليون درهم ، بينما دفعت شركة الاتحاد العقارية 2.72 مليون درهم في الرواتب لرئيسها التنفيذي.
تظهر سجلات سوق دبي المالي أيضًا أن شعاع كابيتال دفعت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى 2.88 مليون درهم في الرواتب و 3.259 مليون درهم في مكافآت خلال 2019.
وقد حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة تبريد على 1.12 مليون درهم بالإضافة إلى 2.18 مليون درهم على شكل مكافآت.

اقرأ التالي

الشارقة: فتح دور السينما و مراكز الترفيه و اللياقة البدنية و محال المزاد

كتاب جديد يزعم ارتباط السفاح الجنسي جيفري ايبستين مع الموساد

الاشتباه برجل ليبي في قتل 3 طعنا في مدينة ريدينج الانجليزية