في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، إقامة مجانية في فنادق تايم للعاملين في القطاع الطبي

ويشير بيان الشركة أنه تقديراً لجهود العاملين في الخطوط الأمامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، الذين يبذلون جهوداً كبيرة للتصدي لهذا الوباء العالمي، تقدم مجموعة تايم 40 قسيمة فندقية تشمل إقامة مجانية لمدة ثلاث ليال شاملةً وجبة الإفطار، وذلك في كل من "فندق وأجنحة تايم أوك" و"تايم غراند بلازا".

يلفت محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "أثّرت جائحة كوفيد-19 على حياة الناس أكثر مما تخيلنا على الإطلاق. وخلال هذه الأوقات الصعبة، أظهر العاملون في الخطوط الأمامية ضمن القطاع الطبي في كل من الإمارات والسعودية ومصر، بل العالم بأسره، أنهم هم الأبطال الحقيقيون، والعمود الفقري لمجتمعاتنا التي تواصل مكافحة تفشي هذا الفيروس والتصدي له.

"من خلال تقديم هذه القسائم الفندقية للعاملين في الخطوط الأمامية، فإننا نعبر عن شكرنا العميق وامتناننا الكبير لهؤلاء الأبطال على جهودكم الاستثنائية وشجاعتهم في التصدي لهذا الوباء، لاسيما وأنهم يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة الآخرين".



تقدم مجموعة تايم 20 قسيمة لأربعة مستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مستشفى لطيفة ومستشفى راشد ومستشفى الإمارات التخصصي ومستشفى الزهراء. أما في المملكة العربية السعودية، فسيتم تقديم خمس قسائم إلى "مستشفى الدمام المركزي" ومثلها إلى "مستشفى تداوي العام"، بينما سيحصل كل من "مستشفى حميات إمبابة" و"مستشفى حميات العباسية" في مصر على خمس قسائم لكل مستشفى.

في هذا الصدد، ستوجه الدعوة إلى العاملين في القطاع الطبي في الإمارات والسعودية ومصر للاستمتاع بإقامتهم المجانية في فنادق تايم بمجرد أن يصبح السفر آمناً. كما تجدر الإشارة إلى أن صلاحية هذه القسائم تمتد حتى 31 ديسمبر 2021.

واستجابةً للخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في دولة الإمارات لرفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أطلقت مجموعة تايم مؤخراً بروتوكول التعقيم المكثف، بالتزامن مع استعدادات صناعة الضيافة للعودة تدريجياً إلى الوضع الطبيعي الجديد.

في هذا الصدد، بدأت المجموعة تطبيق البروتوكول الجديد "جاهزة ومعقمة" في جميع منشآتها الفندقية في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، وذلك بهدف تعزيز مستوى النظافة في كافة أقسام الفنادق، لاسيما في ردهات الاستقبال، وبالتأكيد في الغرف الفندقية لضمان سلامة وصحة الضيوف.

واختتم عوض الله قائلاً: "ستصبح هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، أي أن جميع إجراءات التعقيم والتنظيف المكثفة التي يتم تطبيقها اليوم، ستصبح ممارسات دائمة بدلاً من كونها مجرد إجراءات احترازية مؤقتة، في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الضيافة في دولة الإمارات بدء مرحلة التعافي بشكلٍ تدريجي".