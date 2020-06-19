الإدعاء على فتاة بريطانية باتهامات اغتصاب كاذبة ضد 5 رجال

مثلت فتاة عمرها 18 عاما في المحكمة بتهمة تقديم ادعاءات كاذبة بالاغتصاب والاتجار بالجنس بحسب بي بي سي.

وزعمت إليانور ويليامز من بارو-إن-فيرنس ، متهمة بسبع تهم بالتلاعب بمسار العدالة. ولم يقدم أي إقرار منها عندما مثلت في محكمة بريستون كراون اليوم وتم حبسها احتياطياً.

واستمعت المحكمة إلى أن مقاضاة الفتاة يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 10 أسابيع ، مضيفة أن أقرب وقت يمكن أن تبدأ فيه المحاكمة في الوقت الحالي سيكون أغسطس 2021.

وقال القاضي مارك براون إن ذلك كان "أسوأ سيناريو" ، وأعرب عن أمله في أن يؤدي رفع قيود الفيروس التاجي إلى أنه يمكن تعليقه في وقت أقرب.

ومن المقرر عقد جلسة للاستماع في نوفمبر / تشرين الثاني ، لكن محامية ويليامز لويز بلاكويل كيو سي قالت إن المدعى عليها ستنفي "بلا شك" تلك الاتهامات.

وزعمت الفتاة بين عامي 2017 و2019 إنها تعرضت للتخدير والاغتصاب من قبل رجل أسيوي، ونشرت صورها على الشبكات الاجتماعية وهي تبدو بحالة مريعة، وسبق لها أن ادعت تعرضها للاغتصاب من قبل عصابة أسيوية، فيما يؤكد الادعاء أن كل مزاعم الفتاة ضد 5 رجال كانت مفبركة بمجرد تدوينات وصور نشرتها على الشبكات الاجتماعية بدون أية أدلة حقيقية أو قرائن ملموسة.