لماذا يواجه المسلمون أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا في بريطانيا؟

ونقلت رويترز عن تقرير حكومي صدر اليوم الجمعة يكشف أن معدلات الوفيات في ويلز وانكلترا بلغ أعلى المستويات لدى المسلمين وأقليات أخرى، فيما وصل اجمالي الوفيات اليوم الجمعة إلى 42461.

وأظهرت الأرقام تفاوت معدلات الوفيات بين الرجال في بريطانيا بمختلف الديانات، حيث تبين أن 198.9 مسلمًا من بين كل 100.000 بريطاني ماتوا بسبب كورونا بين بداية مارس ومنتصف مايو الماضي، مقارنة بمعدل 80.7 لغير المتدينين، أي ان وفيات المسلمين تعادل ضعفي ونصف المعدل المتوسط لكل الاديان.

وفيما يسعى العلماء لتحديد سبب ارتفاع معدلات الوفيات في الأقليات، لكنهم يعتقدون أن السبب في ذلك هو أن مجموعات الأقليات في بريطانيا لديها معدلات أعلى بكثير من المشاكل الصحية التي تزيد من خطر الاصابة بنوبة حادة من كورونا، مثل أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم. وكانت تقارير أخرى تشير إلى أن سوء أوضاع الأقليات المسلمة يلعب دورا في زيادة معدلات الاصابة والوفاة بفيروس كوفيد 19 حيث يصعب على المسلمين اتخاذ اجراءات التباعد الاجتماعي أو الحجر الصحي مع وجود أسر تعيش معا في بيوت صغيرة فضلا عن ضعف رواتبهم وقدرتهم على تأمين العلاج الطبي بسبب العنصرية المنهجية ضدهم في الصحة و الوظائف وغيرها.

وأفاد تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية «ONS» أن معدل وفيات كورونا بالنسبة لليهود كان 187.9، يليه 154.8 للهندوس، و128.6 للسيخ و113.5 للبوذيين، وبالنسبة للمسيحيين كان المعدل 92.6.

طبيب من أصل عراقي، أول طبيب يتوفى في مواجهة فيروس كورونا في بريطانيا توفي الطبيب حبيب الزيدي يوم الأربعاء بعد أن تأكدت اصابته يوم الثلاثاء بعد عمله في علاج فيروس كورونا وخدمة استمرت خمس عقود في المستشفيات البريطانية

وعلى الجانب الآخر، تم رصد تفاوتات مماثلة بين النساء، حيث بلغ معدل وفيات النساء المسلمات 98.2، يليه 94.3 للنساء اليهوديات، و93.3 للهندوس، و69.4 للسيخ.

فيما كان معدل الوفيات للنساء الغير متدينات 47.9، بينما كان 54.6 للنساء المسيحيات و57.4 للبوذيين.

يذكر أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، كانت قد كشفت في وقت سابق أن كورونا يقتل الرجال السود بثلاثة أضعاف معدل الذكور البيض في بريطانيا، وهذا بدوره يسلط الضوء على الأقلية السوداء والآسيوية التي تتعرض لمجموعة من الامراض المختلفة.

وكان معدل وفيات كورونا بين أصحاب البشرة السوداء 255.7 لكل 100 ألف شخص بين 2 مارس و15 مايو الماضي، وهو أعلى معدل من أي عرق، وبالنسبة للرجال البيض خلال نفس الفترة الزمنية كان هناك 87 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وهي أدنى نسبة من أي مجموعة عرقية.





ويأتي ذلك بعد أن أظهرت نتائج دراسة رئيسية صدرت اليوم الجمعة، أن احتمال تعرض جنوب آسيا للوفاة بكورونا بنسبة 20 ٪ بعد دخولهم المستشفى أكثر من أصحاب البشرة البيضاء، وحلل البحث سجلات 35 ألف مريض مصاب في 260 مستشفى مختلفة.

وكانت 820 حالة وفاة قد سجلت في مستشفى واحد في برمنغهام (BIRMINGHAM NHS FOUNDATION TRUST)التي تعد منطقة ذات غالبية مسلمة والسبب قد يكون صعوبة العزل أو اضطرار الأشخاص للعمل.