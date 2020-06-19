بلومبرغ: السعودية تعاود فتح الأنشطة مع ذروة الاصابات بفيروس كورونا المستجد

وكما هو الحال في دول عديدة أخرى تحاول المملكة العربية السعودية تحقيق توازن بين مخاوف الصحة العامة والضرورات الاقتصادية. ولكن على عكس العديد من البلدان التي تواجه عددًا أكبر من الحالات بعد إعادة فتح اقتصاداتها ، فإن المملكة تمضي قدمًا في العودة إلى العمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية في وقت وصلت فيه الإصابات إلى الذروة وبأعلى مستوياتها على الإطلاق.

مع وجود أكثر من 4000 حالة جديدة من حالات الإصابة بـ Covid-19 في اليوم ، ينتشر الوباء في المملكة العربية السعودية ، وفي الأسبوع الماضي أصبحت الدولة الخامسة عشرة التي تسجل 100000 حالة إصابة بالمرض. وقد توجه المسؤولون إلى محطات التليفزيون لحث السكان على تجنب التجمعات وارتداء الأقنعة مع عودة الناس إلى العمل ، وأعادوا فرض إغلاق في مدينة جدة الساحلية.



الدافع للعودة إلى الحياة الاعتيادية أصبح قويا بشكل خاص في المملكة خاصة مع اعتمادها على النفط ، ومواجهة أزمة مزدوجة مع اضطراب في أسواق النفط الخام على رأس الركود المرتبط بالفيروس التاجي. تتوقع شركة ستاندرد تشارترد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ هذا العام ، مع انكماش القطاع غير النفطي - محرك خلق الوظائف - للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.