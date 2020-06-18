انطلاق العمل لتجهيز معرض اكسبو دبي



من المقرر أن يفتح المعرض العالمي أبوابه في أكتوبر 2021، ويستمر لمدة ستة أشهر، ويعد هذا المعرض علامة فارقة للإمارة، التي خصصت 8.2 مليار دولار في مكان لافت للنظر بهدف تنشيط حركة الاقتصاد وعودة الأعمال إلى مسارها الطبيعي.

غير أن المنظمين الذين يتصدون لتعقيدات إعادة جدولة الحدث عازمون على تسليم المباني الرئيسية للمعرض بحلول تاريخ البدء الأصلي وتبذل جهود كبيرة لإنهاء أعمال البناء الرئيسية، من قبل القائمين على الحدث العالمي مؤكدين التزامهم بإنجاز الأعمال في الوقت الأصلي، أي في أكتوبر المقبل، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19»، التي دفعت لتأجيل الحدث العالمي إلى أكتوبر 2021. وأكدت وكالة «فرانس برس»، خلال جولة لها في موقع «إكسبو 2020 دبي»، أن الموقع الممتد على مساحة 4.5 كيلومترات مربّعة، تحوّل إلى ما يشبه المدينة العصرية في صحراء جنوب دبي.

حيث تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في غالبية الأجنحة. وتابعت الوكالة: «تم افتتاح الأنفاق، وتعبيد الشوارع، وتركيب نظام مكبّرات صوت شامل وأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات، فيما تزدهر أشجار الزيتون والمانجو المزروعة بين الأبنية الفريدة في تصاميمها».



ويواجه العاملون في الموقع موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة ويلفت أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم بالقول:" من الطبيعي أن تؤثر جائحة كوفيد-19 على الخدمات اللوجستية وتسليم بعض الأعمال المتبقية والعمل مستمر ووصل بعض الأجنحة إلى مرحلة نهائية للغاية. عام 2020 هو عام التسليم».

وسيفتح المعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر، وهو علامة فارقة لدبي والإمارات، والذي تصل تكلفة استضافته إلى 8.2 مليار دولار، أبوابه في أكتوبر 2021.

لكن المنظمين الذين يسعون الآن للتأقلم مع إعادة جدولة الحدث عازمون على تسليم المباني الرئيسية للمعرض بحلول تاريخ البدء الأصلي وبات جناح الإمارات العربية المتحدة، الذي بني على شكل صقر محلق، على بعد بضعة خطوات فقط من الاكتمال، بينما أصبح جناح المملكة العربية السعودية المجاور الآن نافذة ضخمة تفتح في السماء.

الأنفاق مفتوحة والشوارع ممهدة. وتم تركيب نظام الصوت وأبراج اتصالات الجيل الخامس، وتتراصف أشجار المانجو والزيتون المزروعة.



في موقع معرض إكسبو الواسع جنوب المدينة، هناك تحديات يومية، ومن بين الإجراءات الوقائية الكثيرة التي تم اتخاذها إنشاء معمل اختبار في الموقع وعقد جلسات توعية للعاملين.



وقال الخطيب ردًا على السؤال عما إذا كانت الأهداف الأصلية ستحتاج إلى مراجعة: "نعتقد أن دبي ستستعيد أنشطتها ويعود زوارها .