رجل أعمال بدبي يقدم المساعدة للمشردين

يقدم رجل الأعمال المقيم في دبي طوق النجاة للأفراد الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.



فتح علي راو، الرئيس التنفيذي لشركة راو القابضة ذ.م.م، عدداً من العقارات التي يمتلكها، وذلك لإيواء أكثر من 20 عاملاً مشردًا في منطقة القوز في إمارة دبي.



حيث يشارك راو في إدارة أكثر من 3,000 وحدة سكنية في دبي ، كما ساهم في تأجير أكثر من 156,000قدمًا مربعًا من المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة لأكبر السلاسل التجارية في الإمارات العربية المتحدة.



وهو الآن يرغب في تقديم المزيد من المساعدة وتوفير أماكن إقامة مجانية لمزيد من الأشخاص المحتاجين، مع إتاحة خيارات في جميع أنحاء مناطق القوز وجبل علي والمحيصنة في دبي.

وقد صرح قائلًا: "هذه أوقات عصيبة للغاية نمر بها جميعًا. ولكن يمكننا أن نخفف من وطأتها بعض الشيء إذا قدمنا أفضل ما في وسعنا لمن يحتاجون إلى المساعدة. والحقيقة أن غريزتي الإنسانية دفعتني إلى توفير مأوى لهم. وأنا على يقين بأن أي شخص آخر كان سيفعل الشيء نفسه. "



كان الأفراد والأسر قد اضطروا إلى اتخاذ تدابير صارمة بعدما أعلنت الشركات في جميع أنحاء البلاد استغنائها عن العمالة الزائدة عن الحاجة، أو تخفيض رواتبهم أو منحهم أجازات غير مدفوعة الأجر.

وفي الشهر الماضي وحده عُثر على مجموعة من عشرات الأشخاص ينامون في حديقة في منطقة السطوة في المدينة، وكان جميعهم من غانا. وعلى الفور نقلت شرطة دبي المجموعة بأكملها، التي كانت تتألف من 77 رجلا وثلاث سيدات، إلى موقع في القوز.