شركة كيبسونس توفر 400 وظيفة جديدة في ظل جائحة فيروس كوفيد-19.

وفرت شركة كيبسونس، وهي شركة تقوم بتوزيع البقالة عبر الإنترنت ويقع مقرها في دبي، 400 وظيفة جديدة منذ مارس، إذ تسعى الشركة لتلبية الطلب المتزايد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.



كما كشفت الشركة أيضًا عن خططها الحالية لتعزيز الأيدي العاملة بشكل أكبر، وذلك تلبية العدد الهائل من الطلبات التي تتلقاها.

فقد زادت عمليات البحث المتعلقة "بالبقالة عبر الإنترنت" في الإمارات بنسبة 560 بالمائة بين شهري يناير ومارس 2020 نتيجة لجائحة فيروس كوفيد-19، وذلك فقًا لبحث أجرته منصة التسويق الرقمي SEMrush.

وأدى زيادة الطلب إلى تأجيل وعد كيبسونس بتوصيل الطلبيات في نفس اليوم أو اليوم التالي، ليكون التوصيل خلال خمسة وسبعة أيام.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي اضطرت فيه الشركات إلى الاستغناء عن الموظفين الزائدين عن الحاجة، أو خفض رواتبهم أو حتى إجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، صرحت الشركة بأن موظفو شركة كيبسونس لم يتلقوا زيادة في الأجور فحسب، بل حصلوا أيضاً على علاوة بنسبة 40 في المائة بالإضافة إلى مكافآت عن ساعات العمل الإضافي.

فضلًا عن ذلك تلقى الموظفون ما يزيد عن 100,000 درهم شهريًا في شكل علاوات إضافية تم توزيعها عليهم مباشرةً.

وفي شهر نوفمبر، توسعت شركة كيبسونس لتتفتح مقرها الرئيسي الجديد بمساحة 130 ألف قدم مربع ومستودع للتخزين البارد في دبي.