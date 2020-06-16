البحرين : تمويل طارئ بقيمة 470.7 مليون دولار أمريكي لمحاربة فيروس كوفيد-19

غافين غيبون- أريبيان بزنس



سيتم ضخ مبلغ إضافي قدره 177 مليون دينار بحريني (470,7 مليون دولار أمريكي) في ميزانية البحرين لهذا العام، من أجل التعامل مع نفقات الطوارئ التي تكبدتها الحكومة نتيجة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقد تمت الموافقة على مشروع المرسوم في دورة مجلس الوزراء الأسبوعية بقيادة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ووفقًا لما ذُكر في تقريرٍ على موقع وكالة أنباء البحرين، "يهدف مشروع القانون إلى تخصيص ميزانية لا تتجاوز 177 مليون دينار بحريني للتعامل مع نفقات الطوارئ المطلوبة للتخفيف من آثار فيروس كوفيد-19 والحد من انتشاره".

كما تمت الموافقة في الجلسة على اقتراح صادر عن مجلس النواب بشأن إعفاء مستأجري المنافذ التجارية المملوكة للدولة من دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وورد في التقرير: "تم تنفيذ الاقتراح على أرض الواقع تحت توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء في وقف تحصيل الإيجارات من مستأجري البلدية والمجلس الأعلى للبيئة، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بوقف تحصيل الإيجار من مستأجري المحال التجارية المملوكة لدى بنك الإسكان ".

وقد تم التعبير عن المزيد من التأييد لاقتراح دعم مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر من خلال حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني. (https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/443167-bahrain-announces...)، أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كوفيد-19 في المملكة.



منذ تفشي الوباء، تم تسجيل 19013 حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين و46 حالة وفاة.