السعودية قد تلغي موسم الحج أو تقلص عدد الحجاج هذا العام لأول مرة في التاريخ الحديث

أ ف ب: يتوقع أن تلغي السعودية موسم الحج أو تقلص عدد الحجاج هذا العام لأول مرة في التاريخ الحديث بحسب مراقبين مع ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتسجيلها ارتفاعا حادا مؤخرا.

وتضغط دول اسلامية على الرياض لاتخاذ قرار سواء كان بإقامة موسم الحج أو إلغاءه وهو مقرر في آواخر يوليو القادم.

لكن السعودية تواجه اتخاذ قرار له مخاطر سياسية واقتصادي في وضع حساس في المنطقة، مع نفاذ الوقت لاتخاذ الإجراءات اللوجستية للحج وهو أحد أكبر التجمعات في العالم.



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و تنظيم موسم الحج بالكامل شهد العام الماضي حوالي 2.5 مليون حاج ، وهو أمر غير وارد بعد أن نصحت السلطات السعودية المسلمين في أواخر مارس / آذار بتأجيل الاستعدادات بسبب المرض سريع الانتشار.



وصرح مسؤول في جنوب آسيا على اتصال بسلطات الحج السعودية لوكالة فرانس برس "انها مشكلة بين إقامة الحج بصورة رمزية وإلغائه بالكامل". وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس: "سيتم قريبا اتخاذ القرار واعلانه". وانسحبت إندونيسيا ، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان ، من الحج هذا الشهر وحذت حذوها ماليزيا والسنغال وسنغافورة بإعلانات مماثلة. وقالت العديد من الدول الأخرى ذات السكان المسلمين - من مصر والمغرب إلى تركيا ولبنان وبلغاريا - إنها لا تزال تنتظر قرار الرياض.

وفي دول مثل فرنسا ، حث الزعماء الدينيون المسلمين على "تأجيل" خططهم للحج حتى العام المقبل بسبب المخاطر السائدة.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها قررت عدم المشاركة في موسم الحج إلى مكة المكرمة هذا العام بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو قر ار يشمل نحو 221 ألف شخص سجلوا أسماءهم لأداء هذا الفرض، بحسب ا ف ب، وقال وزير الشؤون الدينية فخر الرازي خلال مؤتمر صحافي نقلته شاشات التلفزيون "لقد كان قراراً صعباً ومريراً... لكن من مسؤوليتنا حماية حجاجنا ومن يعملون في إطار ترتيبات الحج".

ألقت جائحة كوفيد-19 بظلال من الشك على الحج هذا العام، ولم تعلن السلطات السعودية بعد ما إذا كانت ستسمح بإقامة شعائر الحج التي تصادف في أواخر تموز/يوليو.

وكانت المملكة علّقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط السفر لأداء الحج على أن تتخّذ قرارا ِبشأن المضي بموسم الحج السنوي خلال الأيام المقبلة.

وفي 2019 أدّى نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم مناسك الحج في السعودية.