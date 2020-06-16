ابنة جورج فلويد تصبح صاحبة أسهم في ديزني

أصبحت جيانا فلويد (6 سنوات) صاحبة أسهم في «ديزني»، بقيام النجمة الأميركية باربرا سترايساند تقديم الاسهم هدية لها

ونشرت إبنة الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي قضى في جريمة عنصرية نفذّها ضابط شرطة أبيض الشهر الماضي، على إنستغرام تدوينة تشكر فيها سترايساند على الهدية.

جذب حساب جيانا على إنستغرام قرابة 70 ألف متابع لغاية كتابة هذه السطور، فيما تلقت الكثير من الدعم والحب من شخصيات مثل ميشيل أوباما وأوبرا وينفري.



علماً بأنّه من بين مبادرات الدعم التي تلقتها الطفلة الصغيرة وأمّها روكسي واشنطن، صفحة جمع تبرعات عبر موقع Go Fund Me تجاوزت حدود المليوني دولار أميركي. كما أنّ المنتج الموسيقي الأميركي كانيي وست، أعلن قبل فترة وجيزة عن تكفّله بتغطية كامل تكاليف الدراسة الجامعية لجيانا.