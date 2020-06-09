تمديد حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدتها لمدة أسبوع

أبوظبي في 8 يونيو/ وام / أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي.. عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة "أبوظبي والعين والظفرة" ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتبارا من غد "الثلاثاء" 9 يونيو.

ويشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وللحصول على تصريح تجول يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

https://es.adpolice.gov.ae/trafficServices/publicservices/movepermit.a spx?Culture=ar.