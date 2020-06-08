طلب أمريكي لإجبار الأمير أندرو على الخضوع لاستجواب حول تورطه مع سفاح الفتيات إيبستين

أعلن الأمير أندرو أنه سيواجه بكل قوة الاتهامات الموجهة ضده في قضية ممارسة الجنس مع قاصر بعد أن تلقت بريطانيا طلبا رسميا لاستجوابه بموجب مذكرة المساعدة القانونية المشتركة (MLA).

وبحسب بي بي سي فإن هذا الطلب يستوجب خضوع الأمير للاستجواب أمام قاض أو محام في بريطانيا، أي لا يتطلب ذلك تسليم الأمير للولايات المتحدة بل خضوعه لاستجواب في محكمة بريطانية وهي محكمة ويستمنستر، حيث سيؤدي الأمير القسم ويجيب على الأسئلة أمام القاضي على انفراد، ويمكنه ممارسة حقه برفض الإجابة كي لا يدين نفسه.

ورغم أن الأمير لا يواجه حتى الآن أي اتهام مباشر إلا أن السلطات الأمريكية تسعى للحصول على مساعدته في التحقيقات حول قضايا الاتجار بالبشر لأغراض الجنس بعد أن وجهت له إحدى الضحايا اتهامات بممارسة الجنس معها وهي قاصر أكثر من 3 مرات.

ورغم أنه لا يوجد ما يجبر الأمير أندرو على الخضوع للاستجواب إلا أنه سيواجه وضعا صعبا بعد أن زعم بأنه سيقوم بأي شيء يطلب منه للمساعدة في القضية.

ونشرت صور تكذب مزاعم الأمير وإنكاره لقاء فتاة قاصر حين نشرت في نوفمبر الماضي الصورة الكاملة دون اقتطاع للأمير أندرو وهو يحضن بيده خصر فرجينيا روبرتس وكانت وقتها فتاة لم تتجاوز 17 عاما في منزل صديقته جيزلين ماكسويل.

وزعم أندرو أنه قابل إبستاين لأول مرة من خلال صديقته "غيسلين ماكسويل" في عام 1999، والتي كانت صديقة الأمير أندرو منذ أن كانت في الجامعة، ولكن صحيفة التايمز نشرت الرسالة بعد ظهور صورة للأمير مع "فرجينيا جيوفري" البالغة من العمر 17 عاما آنذاك، والتي شهدت مؤخرا بأنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه أكثر من مرة، وهو اتهام ينفيه الأمير أندرو.

وتقول فرجينيا جيوفري إن رجل الأعمال الأمريكي جيفري أبستين كان يجبرها قبل موته على ممارسة الجنس مع أصدقاء له، من بينهم الأمير البريطاني آندرو، عندما كانت قاصرا لا يتجاوز عمرها 17 عاما.

يذكر أن نتفليكس أطلقت مؤخرا فيلما وثائقيا عن جرائم ايبستين رغم أنها تسترت على شخصيات عالمية كبيرة ثبت وجودها في منزل ايبستين بحضور فتيات قاصرات مثل إيهود باراك وغيره من الشخصيات السياسية المعروفة.

(صور رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وهو يتردد على منزل ايبستين بعد دخول فتيات قاصرات إليه وزعم أنه سافر إلى جزيرة ايبستين الخاصة لكنه لم يشاهد فتيات قاصرات فيها)