صدمة من وحشية الشرطة الكندية بعد حوادث قتل واعتداء عنيف ضد ذوي البشرة السمراء

تشهد كندا حوادث عنف عنصرية من أفراد الشرطة ضد ذوي البشرة السمراء والسكان الأصليين، ومع امتداد الاحتجاجات التي انطلقت من الولايات المتحدة إلى كندا تبرز واقعة مماثلة لوحشية الشرطة الكندية راح ضحيتها شابة من السكان الأصليين، لقيت حتفها على برصاص شرطي. كما اتهم آلن آدم وهو زعيم للسكان الأصليين في مقاطعة ألبرتا في غرب البلاد عناصر من الدرك الملكي الكندي بضربه بقوة خلال عملية تدقيق روتينية في آذار/مارس بشأن لوحة تسجيل سيارته.فيما زعم الشرطة من جانبهم ألن آدم بأنه اعترض وقاوم توقيفه بحسب شبكة سي بي سي الكندية.

ودفعت هذه الحادثة وحوادث أخرى مشابه، بمطالبة منظمات بتحقيق علني حول وفاة شانتيل مور (26 عاما) برصاص شرطي، منددة بالتمييز الحاصل في حق أفراد الشعوب الأصلية في كندا.

وقتلت الشابة الخميس برصاص شرطي في ادمونستون في مقاطعة نيو برنزويك في شرق كندا. وأتى الشرطي للتحقق من صحة الشابة بناء لطلب قريب لها.

وقالت شرطة ادمونتون أن الشرطي وجد نفسه في مواجهة امرأة تهدد بسكين وأنه اضطر إلى الدفاع عن نفسه. وأكدت العائلة أن الشرطي أطلق خمس رصاصات. وفتح تحقيق حول ملابسات تدخل الشرطة ومقتل الشابة.

وتكشف دراسات عدة وجود عنصرية منهجية و مؤسساتية إزاء أفراد الأمم الأولى في صفوف قوات الشرطة والنظام القضائي".

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وتناول رئيس الوزراء جاستن ترودو الجمعة مسألة العنصرية في كندا قبل أن يشارك في اوتاوا في تظاهرة مناهضة للعنصرية إثر وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.