سمكة قرش تقتل استرالي على الساحل الشرقي

توفي رجل أسترالي في الستين من العمر ممارسة رياضة ركوب الأمواج في شمال ولاية نيو ساوث ويلز إثر هجوم لسمكة قرش.

وقالت الشرطة الاسترالية إن رجلا عمره 60 عاما لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش طولها ثلاثة أمتار اليوم الأحد أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج في شمال ولاية نيو ساوث ويلز.

وسارع عدة أشخاص كانوا يمارسون نفس الرياضة لمساعدة الرجل وصارعوا السمكة قبل سحبه إلى الشاطئ عند سولت بيتش قرب كينغسكليف على بعد نحو 800 كيلومتر شمالي سيدني.

وقالت الشرطة في بيان "تم تقديم اسعافات أولية للجروح الخطيرة في ساقه اليسرى ولكنه توفي في الموقع"، بحسب وكالة رويترز.

وبناء على معلومات من جمعية حماية تارجونا الحكومية المسؤولة عن العديد من حدائق الحيوان فإن حادث الوفاة الذي وقع اليوم الأحد هو ثالث حادث في استراليا هذا العام.

وكانت سمكة قرش رجلا في أوائل يناير الماضي أيضا، أثناء ممارسته الغوص بالقرب من إسبرانس قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية.

وقد قع الهجوم عندما كان الرجل يغوص قرب قاربه عند كول إيلاند قبالة إسبرانس، ولم يعثر على جثته.

ولم تحدث وفيات العام الماضي، غير أن قرش مفترس تسبب بقطع ساق سائح بريطاني وأصيب سائح آخر بجروح خطرة جراء تعرضهما لهجوم، في أكتوبر الماضي، في جزر ويتصنداي قرب الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا، وفق مصادر طبية.