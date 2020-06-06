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السبت 6 Jun 2020 10:45 ص

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وفاة إعلامي سعودي بشاطئ جزيرة المرجان بجازان أثناء ممارسته السباحة

توفي عصر أمس الجمعة مقدم الفعاليات بمنطقة جازان الشاب علي حكمي غرقاً بشاطئ جزيرة المرجان بجازان، أثناء ممارسته السباحة.

وفاة إعلامي سعودي بشاطئ جزيرة المرجان بجازان أثناء ممارسته السباحة

توفي عصر أمس الجمعة مقدم الفعاليات بمنطقة جازان الشاب علي حكمي غرقاً بشاطئ جزيرة المرجان بجازان، أثناء ممارسته السباحة.

ودون حكمي في آخر سناباته التي بثها قبل وفاته بلحظات "سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد.. ذلك هو الرحيل البعيد.. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت" بحسب صحيفة سبق.

ويعتبر المذيع حكمي من الناشطين في الفعاليات التطوعية بمنطقة جازان خلال السنوات الماضية.

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