شاهد عمليات نهب وسلب تستغل احتجاجات مدينة نيويورك

وإغلقت الشرطة المنطقة إلى الجنوب من الشارع 96 بمانهاتن، ولم تسمح بمرور السيارات، باستثناء سيارات الخدمات الطارئة وحافلات الركاب وشاحنات النقل.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو قد أعلن عن مضاعفة عدد أفراد الشرطة في الشوارع من 4 إلى 8 آلاف فرد.

من جهته، أكد عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو أن "عدد أفراد الأمن في المدينة يبلغ 36 ألفا، ما يعتبر كافيا لضمان الأمن". وعارض نشر وحدات من الحرس الوطني أو الجيش في المدينة.

يذكر أن سلطات نيويورك فرضت حظر التجوال على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وشهدت المدينة أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الشوارع.

وقام لصوص باستغلال الاجتجاجات للقيام بأعمال نهب للمتاجر خلال حظر التجول، واقتحموا متاجر مانهاتن ذائعة الصيت، مما دفع المسؤولين أمس الثلاثاء إلى تمديد حظر التجول في مدينة نيويورك لبقية الأسبوع.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم بثها عبر الإنترنت أشخاصاً يندفعون إلى مدخل متجر «ميسيز» المغطى بالألواح الخشبية، وهو أحد أشهر المتاجر في العالم، ومتاجر التجزئة الفاخرة على طول شارع «فيفث أفينيو» الشهير، تاركين وراءهم زجاجاً مهشماً وواجهات متاجر محطمة.

واعترف العمدة بيل دي بلاسيو اليوم الثلاثاء بأن حظر التجول الذي فرضه 11 مساء أمس الاثنين أخفق في وقف العنف الإجرامي، وأعلن أن حظر التجول المفروض اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء سيستمر لبقية الأسبوع.

وقال إن الاحتجاجات كانت «سلمية إلى حد كبير للغاية»، لكن «سنكافح» عمليات الاقتحام واسعة النطاق. وأدان العمدة «الهجمات الوحشية على ضباط الشرطة»، بما في ذلك صدم شرطي بسيارة في برونكس، حيث اندلعت أعمال النهب.

وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 700 شخص، وفقاً لمفوض شرطة المدينة ديرموت شيا، وهو عدد يفوق بصورة كبيرة أي عدد تم احتجازه منذ بدء الاحتجاجات.

وشهدت مدينة نيويورك بين مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مظاهرات احتجاج على مقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصل أفريقي على يد شرطي أبيض البشرة بمدينة مينيابوليس هو أعزل الأسبوع الماضي.