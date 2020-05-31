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الأحد 31 مايو 2020 08:30 ص

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ابتهاج وفرح باستقبال مساجد السعودية المصلين

حي على الصلاة: 90 ألف مسجد تفتح أبوابها لاستقبال المصلين بعد آخر نداء “صلوا في بيوتكم”، بعد ان استمر طيلة 74 يوماً حتى أمس السبت

ابتهاج وفرح باستقبال مساجد السعودية المصلين

بدءاً من فجر اليوم الأحد، عاد المؤذنون لمناداة المصلين بحي على الصلاة، حي الفلاح، لينتهي شأن “صلوا في بيوتكم” بعد ثلاثة أشهر  مضت.

وعمّ الفرح والابتهاج بين السعوديين والمقيمين فور سماعهم خبر العودة إلى إقامة صلاة الجماعة في الجوامع، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي  عبارات الفرح والشكر لله على هذه العودة، متمنين أن يزيل الله الغمة بعد أيام عصيبة لم يشهد مثلها المسلمون حول العالم مثيلا في رمضان وعيد الفطر.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تدوينة على حسابها على تويتر:"تهافت المصلون إلى بيوت الله لأداء أول فريضة بعد فتح المساجد ملتزمين بما أقرته الوزارة من التعليمات والإجراءات الاحترازية، فشكراً لله على إنعامه وإحسانه، ثم شكراً لولاة أمرنا لحرصهم الدؤوب على سلامة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة."

وكان ذلك بعد قرار غلق المساجد احترازيا والتي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.، وأكملت كل التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة اليوم الأحد، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة  في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس،  أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

تأمل بالصور فرح المصلين باستقبال مساجد السعودية لصلوات الجماعة
المسجد النبوي يشهد عودة المصلين تدريجيا وسط أجواء مفعمة بالإيمان
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