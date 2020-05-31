ابتهاج وفرح باستقبال مساجد السعودية المصلين

بدءاً من فجر اليوم الأحد، عاد المؤذنون لمناداة المصلين بحي على الصلاة، حي الفلاح، لينتهي شأن “صلوا في بيوتكم” بعد ثلاثة أشهر مضت.

وعمّ الفرح والابتهاج بين السعوديين والمقيمين فور سماعهم خبر العودة إلى إقامة صلاة الجماعة في الجوامع، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الفرح والشكر لله على هذه العودة، متمنين أن يزيل الله الغمة بعد أيام عصيبة لم يشهد مثلها المسلمون حول العالم مثيلا في رمضان وعيد الفطر.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تدوينة على حسابها على تويتر:"تهافت المصلون إلى بيوت الله لأداء أول فريضة بعد فتح المساجد ملتزمين بما أقرته الوزارة من التعليمات والإجراءات الاحترازية، فشكراً لله على إنعامه وإحسانه، ثم شكراً لولاة أمرنا لحرصهم الدؤوب على سلامة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة."

تهافت المصلون إلى بيوت الله لأداء أول فريضة بعد فتح المساجد ملتزمين بما أقرته الوزارة من التعليمات والإجراءات الاحترازية، فشكراً لله على إنعامه وإحسانه، ثم شكراً لولاة أمرنا لحرصهم الدؤوب على سلامة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة. pic.twitter.com/MADezaCx1I— وزارة الشؤون الإسلامية (@Saudi_Moia) May 31, 2020

وكان ذلك بعد قرار غلق المساجد احترازيا والتي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.، وأكملت كل التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة اليوم الأحد، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.