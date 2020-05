ترامب ووزير العدل الأمريكي: مندسين يقودون احتجاجات في المدن الأمريكية

وأضاف بار في بيان مصور ”مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم... للعنف“.

وقال ”تجاوز حدود الولاية... للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين“.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن 80% من المشاغبين في مينابوليس أمس جاؤوا من خارج الولاية وهم يضرون بالشركات وخاصة التي يملكها الأمريكيين من أصول أفريقية من الشركات الصغيرة ويلحقون الضرر بالسكان الذين يريدون السلام والمساوة وتوفير حياة كريمة لعائلاتهم.

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020