ترامب ووزير العدل الأمريكي: مندسين يقودون احتجاجات في المدن الأمريكية

وأضاف بار في بيان مصور ”مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم... للعنف“.

وقال ”تجاوز حدود الولاية... للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين“.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن 80% من المشاغبين في مينابوليس أمس جاؤوا من خارج الولاية وهم يضرون بالشركات وخاصة التي يملكها الأمريكيين من أصول أفريقية من الشركات الصغيرة ويلحقون الضرر بالسكان الذين يريدون السلام والمساوة وتوفير حياة كريمة لعائلاتهم.

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات والمدن يجب أن تصبح ”أكثر صرامة“ في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للشرطة وإلا فإن الحكومة الاتحادية ستتدخل بإجراءات منها استدعاء الجيش وإلقاء القبض على الأشخاص.

وأضاف ترامب على تويتر ”يجب على حكام الولايات ورؤساء البلديات الليبراليين أن يكونوا أكثر صرامة وإلا ستتدخل الحكومة الاتحادية وتفعل ما يجب القيام به، وهذا يشمل استخدام القوة غير المحدودة لجيشنا والعديد من الاعتقالات“.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم السبت إنها وضعت وحدات الجيش في حالة استعداد للاستدعاء خلال أربع ساعات تحسبا لطلب حاكم ولاية مينيسوتا لها وسط اضطرابات أهلية في أعقاب مقتل رجل أسود بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

ولم يتضح متى كانت المرة الأخيرة التي يحدد فيها الجيش الأمريكي إطارا زمنيا بهذا القصر لاحتمال استدعاء قواته فهو أمر يمكن أن يقدم عليه في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية.

وقال البنتاجون في بيان ”في الوقت الحالي لا يوجد طلب من حاكم مينيسوتا لقوات الجيش حتى تدعم الحرس الوطني في مينيسوتا أو قوات إنفاذ القانون بالولاية“.