القنصلية السعودية تحث السعوديين للابتعاد عن المظاهرات مع اعتلاء قناصة أسطح مباني هيوستن مع تصاعد الاحتجاجات

أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية لدى هيوستن المواطنين السعوديين الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة. وقالت في حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام التالية: 281-889-0570، 281-917-8658،281-917-8305 أو عبر البريد الإلكتروني: *saudiaffairs@sacih.net* .

كما دعت الملحقية الثقافية بأمريكا المبتعثين المتواجدين في المنطقة توخي الحيطة والحذر، وتجنب مناطق المظاهرات، حرصا على سلامتهم.

وتأتي التحذيرات بعد تصاعد الاحتجاجات وأنباء عن اعتلاء قناصة من الشرطة مبان في هيوستن لتصيد المتظاهرين.

if ur at the houston protests PLEASE be careful. pic.twitter.com/HmcSpN8Hno— thia hates mich | BLM (@ZUK0JUUL) May 29, 2020