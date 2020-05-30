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السبت 30 مايو 2020 09:30 ص

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القنصلية السعودية تحث السعوديين للابتعاد عن المظاهرات مع اعتلاء قناصة أسطح مباني هيوستن مع تصاعد الاحتجاجات

القنصلية في هيوستن تهيب المواطنين الابتعاد عن «مظاهرات مينيابوليس»

القنصلية السعودية تحث السعوديين للابتعاد عن المظاهرات مع اعتلاء قناصة أسطح مباني هيوستن مع تصاعد الاحتجاجات

أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية لدى هيوستن المواطنين السعوديين الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة. وقالت في حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام التالية: 281-889-0570، 281-917-8658،281-917-8305 أو عبر البريد الإلكتروني: *saudiaffairs@sacih.net* .

كما دعت الملحقية الثقافية بأمريكا المبتعثين المتواجدين في المنطقة توخي الحيطة والحذر، وتجنب مناطق المظاهرات، حرصا على سلامتهم.

وتأتي التحذيرات بعد تصاعد الاحتجاجات وأنباء عن اعتلاء قناصة من الشرطة مبان في هيوستن لتصيد المتظاهرين.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب قتل شرطي أمريكي لشخص أعزل بطريقة وحشية الأمر الذي تسبب في احتجاجات واسعة من الثلاثاء الماضي ولا زالت متواصلة.

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