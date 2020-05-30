اتهام ضابط شرطة في منيابوليس بقتل رجل أسود أثناء اعتقاله بعد احتجاجات

منيابوليس (رويترز) - قال ممثل للادعاء العام بولاية مينيسوتا الأمريكية إنه تم القبض على ضابط الشرطة الأبيض الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق رجل أسود أعزل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مدينة منيابوليس، ووجه إليه الاتهام بالقتل، وذلك بعد ثلاث ليال من الاحتجاجات العنيفة على الواقعة هزت المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.

وقال مايك فريمان ممثل الادعاء في مقاطعة هينبين في إفادة صحفية إن ديريك تشوفين، الضابط الذي شوهد في مقطع فيديو التقطه أحد المارة بهاتفه المحمول وهو يجثم ضاغطا بركبته على رقبة جورج فلويد يوم الاثنين قبل وفاة فلويد (46 عاما)، اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

وأضاف فريمان ”إنه محتجز ووجه إليه الاتهام بالقتل. لدينا أدلة، لدينا مقطع الفيديو الذي صوره المواطن، ذلك المقطع المروع والرهيب الذي شاهدناه جميعًا مرارا وتكرارا، ولدينا كاميرا الضابط التي كانت مثبتة على سترته، ولدينا إفادات من بعض الشهود“.

كان حاكم ولاية مينيسوتا قد استدعى الحرس الوطني يوم الخميس للمساعدة في استعادة الأمن بعد اتساع نطاق الاضطرابات لليلة الثالثة على التوالي في منيابوليس بسبب وفاة فلويد.

وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة في التصدي لأعمال النهب والتخريب وإضرام الحرائق بالمدينة بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها الحادث.

واحتشد المحتجون خارج أحد مراكز الشرطة بالمدينة ثم تراجعوا تحت وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة من على سطح المبنى.

لكن المحتجين عادوا وتجمعوا مجددا وهاجموا المبنى وأضرموا النار به فيما بدا أن رجال الشرطة ينسحبون منه. وفي وقت لاحق شوهد محتجون وقد اعتلوا سطح المبنى.

وقال رجال الإطفاء إن المحتجين أضرموا النار في 16 مبنى مساء الأربعاء.

وقال الرئيس دونالد ترامب على تويتر إنه سيرسل الحرس الوطني ”لتنفيذ المهمة على النحو الصحيح“ إذا أخفق رئيس البلدية جيكوب فراي في السيطرة على المدينة.

_(تبين أن المتهم جورج فلويد في لقطات فيديو جديدة لم يقاوم الاعتقال بل انهال عليه 3 أفراد شرطة بالضرب لإجباره على البقاء مستلقيا أرضا وهم يجلسون على جسده)

وكتب في تغريدة بعد منتصف الليل ”سنسيطر على الوضع مهما كانت الصعوبة وعندما تبدأ أعمال النهب سيبدأ إطلاق الرصاص“، وهي تغريدة اضطر موقع تويتر لحجبها خلف رسالة تحذيرية تتهم الرئيس ”بتمجيد العنف“. وقال الحرس الوطني في مينيسوتا إنه دفع بأكثر من 500 جندي لمساعدة السلطات المحلية خاصة إدارات الإطفاء في مدينتي منيابوليس وسانت بول والمناطق المحيطة بهما.

وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الواقعة، ومن بينهم تشوفين.