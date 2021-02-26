دبي: نجاح لافت لشركات من جنوب غرب آسيا وأمريكا الوسطى في "جلفود 2021





وأتاح جلفود 2021 الفرصة أمام خبراء القطاع للاجتماع وتعويض الفرص الضائعة واكتشاف إمكانيات تجارية واعدة بعد فترة من التحديات غير المسبوقة التي واجهت القطاع لعامٍ تقريبا .. واستضاف جلفود ما يقارب 2500 شركة من 85 دولة حول العالم لعرض منتجاتها أمام المشترين وعقد مشاريع تجارية لهذا العام بثقة وعزيمة.

وبرزت كوستاريكا في نسخة هذا العام من المعرض حيث فازت شركة ترتوليا بروجا للمشروبات بجائزة "المشروب الأكثر ابتكاراً" في جوائز جلفود للابتكار عن مسحوق الشوكولاتة المحلّى بفاكهة مونك والتي تُعتبر البديل الطبيعي للسكر وتتميّز بدرجة حلاوة أكثر من 200 مرة من السكر العادي.

وتعليقاً على ذلك .. أعربت كارينا مولينا المفوض التجاري عن منطقة الشرق الأوسط في شركة بروكومير عن سعادتها بتحقيق الشركة لهذا النجاح الكبير حيث ستصبح منتجاتها قريباً في جميع المتاجر حيث سيعود هذا النجاح بالمنفعة على كوستاريكا والوكالة التجارية أيضاً إذ ستبدي المزيد من الشركات اهتماماً بالسوق في كوستاريكا نظراً للمنتجات المبتكرة وعالية الجودة التي تقدمها وهي مزايا تلقى رواجاً كبيراً في هذه المنطقة.

ونالت إندونيسيا نصيبها من النجاح أيضاً في نسخة هذا العام من جلفود 2021 فقد وقّع أحد منتجي البن من إندونيسيا عقد توريد شحنة كبيرة من بن روبوستا مع أحد المشترين من المنطقة.

وفي حديثه عن هذا النجاح .. قال داني أرسياد أنور مدير علاقات العملاء في المركز الإندونيسي للترويج التجاري بدبي إن 12 عارضا يشارك في الجناح الإندونيسي وقد عقدوا جميعاً اجتماعاتٍ مع مشترين محتملين لمنتجاتهم بما فيها المنتج الإندونيسي المبتكر سكر النخيل والذي يعدّ بديلاً عن السكر المكرر .. كما وقّعت إحدى شركات القهوة عقداً لتوريد شحنة كبيرة من بن روبوستا.

وشكّل جلفود 2021 منصةً رائعة للشركات الإسبانية ومنها خيليوس مزرعة الغابات الزراعية في مقاطعة الباسيتي والتي وقعت 12 مذكرة تفاهم لتوريد منتجاتها.

وقال حيدر الزهيري مؤسس شركة سيوكوليليس للتجارة الموزع الإقليمي لشركة خيليوس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مجموعتهم المختارة من المنتجات الفاخرة والصديقة للبيئة استحوذت على اهتمام المشترين .. كما أظهر العديد من الطهاة رغبتهم باستخدام هذه المنتجات في مطابخهم وأبدى عملاء آخرون اهتمامهم بمستويات الجودة الفاخرة التي تتميز بها المنتجات ..معرباً عن سعادته بتوقيع مجموعة مذكرات تفاهم مع عدة شركات محلية.