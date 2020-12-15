أديداس تخطط لبيع ريبوك…والسبب كورونا

شرعت شركة "أديداس" في مراجعة إستراتيجية لاتخاذ قرار بشأن بيع العلامة التجارية "ريبوك"، كجزء من خطة التطوير الخماسية الجديدة للشركة الرياضية الألمانية، وأنها ستعلن عن القرار يوم 10 مارس عندما تكشف عن استراتيجيتها الجديدة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

هذا وقد عانت "ريبوك" من خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تراجعت مبيعاتها بنسبة 42% في الربع الثاني من هذا العام، فيما انخفضت عائدات "أديداس" بنسبة 33% فقط في الفترة نفسها.

يذكر أن أديداس استحوذت على ريبوك في عام 2006 وحولتها إلى فرع تابع لها، مع استمرار كل شركة في العمل تحت العلامة التجارية الخاصة بها. واستحوذت أديداس على كامل أسهم ريبوك المميزة لتكمل الصفقة التي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار.

وبفضل نجاح خطة إعادة هيكلة ريبوك التي بدأت عام 2016، تمكنت العلامة التجارية من تحسين ربحيتها بنسبة كبيرة وعادت إلى منطقة الأرباح في عام 2018 أي قبل عامين من الموعد المستهدف وفقا لخطة الهيكلة.

وفي عام 2019 عادت ريبوك أيضا إلى النمو، بفضل نموها في سوقها الأصلية بأمريكا الشمالية وفي العالم، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 2% مع تحييد أسعار الصرف مقارنة بمبيعاتها في 2018.