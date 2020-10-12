السعودية: وزارة الموارد البشرية تتولى توطين 17 ألف وظيفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

وتعكف الوزارة على توطين العمل في في متاجر السوبر ماركت التي تراوح مساحتها بين 100 و499 مترا مربعا، والهايبر ماركت التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع، (يمكن للشركات والأفراد الاطلاع على الشروط هنا)

ويهدف البرنامج لتوظيف 17 ألف سعودي وسعودية حتى نهاية 2021، ويبلغ عدد العاملين حاليا في المنشآت التي تراوح مساحتها بين 100 و499 مترا مربعا قرابة 105 آلاف تقريبا (بمتوسط 10 موظفين لكل فرع)، وأغلب هذه المنشآت صغيرة (فئة ب)، ويمثل السعوديون 37 ألف فرد عامل تمثل نسبتهم 35% من إجمالي العاملين.

أما الأسواق المركزية التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع فيبلغ عددها حاليا 1200 وحدة تتوزع بين (السوبر ماركت والهايبر ماركت)، ويصل إجمالي عدد العاملين بها 48 ألفا تقريبا، ويصل متوسط عدد العاملين في (الهايبر ماركت 250 موظفا، أما السوبر ماركت 50 موظفا)، وأغلبها منشآت كبيرة أو عملاقة ويبلغ حاليا عدد السعوديين العاملين بها 16 ألفا، تمثل نسبتهم 35%.



ويهدف المشروع إلى حصر الشركات الكبرى والشركات الأكثر نموا، التي تنطبق عليها شروط الاشتراك في برنامج التوظيف في التموينات وتوقيع اتفاقيات معها لعرض فرص عمل للباحثين عن عمل من السعوديين بالتنسيق مع الوكالة لتوقيع اتفاقية المشاركة في البرنامج، وإدارة عمليات التوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي.