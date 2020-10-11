لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. تجزئة
الأحد 11 أكتوبر 2020 12:00 م

حجم الخط

- Aa +

بولارويد ضمن شركات عالمية تكيَف منتجاتها مع زمن الكورونا

انتقلت بولارويد من الكاميرات الفورية سابقا إلى النظارات وحاليا إلى أقنعة الوجه لمواكبة تحولات السوق مع جائحة كوفيد 19

بولارويد ضمن شركات عالمية تكيَف منتجاتها مع زمن الكورونا
بولارويد ضمن شركات عالمية تكيَف منتجاتها مع زمن الكورونا
بولارويد ضمن شركات عالمية تكيَف منتجاتها مع زمن الكورونا

 أعلنت بولارويد آي وير عن طرح قناع وجه معتمد يوفر حماية فائقة من كوفيد-19، لينضم إلى عائلة المنتجات الثورية للشركة التي أطلقتها ضمن مجموعة ستاي سيف "STAY SAFE".

وتقول الشركة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود العالمية لمكافحة "كوفيد-19" والحد من انتشاره. حيث يوفر قناع الوجه المصنوع من مادة البوليكربونات والمصمم بأحجام مختلفة تناسب الكبار والأطفال من عمر العشرة سنوات، حماية كاملة للوجه من الفيروسات، كما يستخدم من قبل العاملين في القطاعات التي تتطلب ارتداء منتجات حماية معتمدة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية. وقد تم طرحه بتصاميم أنيقة، وبشكل يضمن وضعه وإزالته بسهولة بفضل الحزام المطاطي القابل للتعديل.

كما ضمت المجموعة أيضاً، قناع العيون الذي يوفر حماية أكبر من أشعة الشمس الضارة، وذلك من خلال عدسة ملفوفة تغطي النصف العلوي من الوجه لتأمين حماية أكبر.

يذكر أن الشركة كشفت مؤخراً عن نظاراتها العائمة التي يمكن ارتدائها أثناء ممارسة الرياضات الخارجية وخاصة المائية، فهي قابلة للطفي على الماء في حال سقوطها، وتأتي بتصميم مبتكر وأنيق.

اقرأ التالي

بين 10 % و70 %، إطلاق عروض وحسومات أمازون بمناسبة اليوم الوطني السعودي

دبي:إغلاق مقهى وإصدار7 مخالفات من 673 زيارة ميدانية

نوتيلا تعتذر وتطمئن المسلمين: كل منتجاتنا حلال بشهادات مصدقة