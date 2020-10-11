بولارويد ضمن شركات عالمية تكيَف منتجاتها مع زمن الكورونا

أعلنت بولارويد آي وير عن طرح قناع وجه معتمد يوفر حماية فائقة من كوفيد-19، لينضم إلى عائلة المنتجات الثورية للشركة التي أطلقتها ضمن مجموعة ستاي سيف "STAY SAFE".



وتقول الشركة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود العالمية لمكافحة "كوفيد-19" والحد من انتشاره. حيث يوفر قناع الوجه المصنوع من مادة البوليكربونات والمصمم بأحجام مختلفة تناسب الكبار والأطفال من عمر العشرة سنوات، حماية كاملة للوجه من الفيروسات، كما يستخدم من قبل العاملين في القطاعات التي تتطلب ارتداء منتجات حماية معتمدة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية. وقد تم طرحه بتصاميم أنيقة، وبشكل يضمن وضعه وإزالته بسهولة بفضل الحزام المطاطي القابل للتعديل.

كما ضمت المجموعة أيضاً، قناع العيون الذي يوفر حماية أكبر من أشعة الشمس الضارة، وذلك من خلال عدسة ملفوفة تغطي النصف العلوي من الوجه لتأمين حماية أكبر.

يذكر أن الشركة كشفت مؤخراً عن نظاراتها العائمة التي يمكن ارتدائها أثناء ممارسة الرياضات الخارجية وخاصة المائية، فهي قابلة للطفي على الماء في حال سقوطها، وتأتي بتصميم مبتكر وأنيق.