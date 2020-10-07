صندوق أبوظبي يستثمر في شركة ريلاينس الهندية

أعلنت ريلاينس أن جهاز أبوظبي للاستثمار سوف يستثمر 55.13 مليار روبية (751.13 مليون دولار ، في ذراعها للتجزئة، في أحدث حلقة ضمن استثمارات مماثلة جرت خلال الأسابيع الأخيرة.

يحصل جهاز أبوظبي في مقابل استثماره على حصة مساهمة تبلغ 1.20 بالمئة في ريلاينس للتجزئة ، والاستثمار يُقدر قيمة الوحدة قبل تلقيها السيولة من جولة التمويل الجارية حاليا بنحو 4.29 تريليون روبية (58.4 مليار دولار). -

ويجذب قسم ريلاينس للتجزئة مزيدا من المستثمرين مع ينمو نشاطه بسرعة فائقة في مجال البيع عبر الإنترنت لمزاحمة منافسين مثل فليبكارت التابعة لوولمارت وذراع أمازون.كوم في الهند.

وجمعت ريلاينس التي يسيطر عليها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا 377.19 مليار روبية (5.14 مليار دولار) في شهر واحد من بيع حصص في وحدتها للتجزئة إلى مستثمرين منهم كيه.كيه.آر أند كو وشركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك وشركة مبادلة للاستثمار.