دبي: سوق التنين الصيني يطلق أكثر من 35 ألف منتج على المنصة الرقمية

أطلق "سوق التنين"، أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج البرّ الرئيسي للصين، موقع Dragonmart.ae، من أجل إعطاء دفع قوي لتجارة البيع بالتجزئة في المنطقة، وهو ما يشكل مبادرة استراتيجة من قبل "نخيل مولز"، ذراع البيع بالتجزئة لـ"نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، و"موانىء دبي العالمية"، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.



وسوف تضيف منصة (Dragonmart.ae) أكبر سوق للبيع بالجملة بين الشركات والمؤسسات التجارية والمستهلكين في دبي من ناحية التنوع والمعيار والتكلفة والحجم عبر شبكة الإنترنت. وستستخدم منصة التجارة الإلكترونية هذه،التحول الرقمي لربط تجار التجزئة في سوق التنين بالعملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وسوف يسهم هذا التحول في التعامل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في الارتقاء بمستوى تجربة التسوق، حيث بات بإمكان العملاء الآن شراء مجموعة واسعة من السلع من "سوق التنين" وهم جالسون في منازلهم من دون عناء.



ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارت من منصة (Dragonmart.ae) في ظل التحولات التي تشهدها توجهات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية، إذ إن أكثر من 30 في المئة من الأغراض التي يتم شراؤها من "سوق التنين" مرتبطة بشكل مباشر بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة. واعتباراً من الآن، سوف يتمتع قطاع الأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات، والمطاعم على سبيل المثال، بالقدرة على طلب الإمداد الضرورية مثل فلاتر القهوة والأوني وغيرها.. مباشرة عبر منصة (Dragonmart.ae) وهو ما يؤدي بالتالي إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة بشكل عام.



وتوفر منصة (Dragonmart.ae) الإلكترونية القدرة للمستخدمين على فرز واستكشاف المنتجات الوافرة الموجودة في في "سوق التنين" بشكل أسرع من أي وقت مضى مع أكثر من 35 ألف منتج عبر 11 فئة عالية المستوى، مع التركيز على الفئات الأكثر رواجاً، بما في ذلك المستلزمات المنزلية والألعاب والإلكترونيات والأزياء وغيرها من السلع المهمة..

كما توفر المنصة تجربة لاتلامسية رائدة للأشخاص عند عتبات منازلهم في غضون 48 ساعة، وذلك من خلال جعل إجراء صفقات البيع بالجملة في متناول العملاء عبر مجموعة من الأسعار التنافسية المخفّضة. وتعود مواعيد التسليم السريع جزئياً إلى حقيقة أن "سوق التنين" يستعين بالفعل بالموانئ التابعة لـ"موانئ دبي العالمية"، إلى جانب إدارة الخدمات اللوجستية المتفوقة من خلال اتخاذ دبي مقراً له. وسوف يشهد هذا التطور فيما يتعلق بتجارة التجزئة، المزيد من الوفاء بالمتطلبات بدعم من مركز "موانئ دبي العالمية" المتواجد في "سوق التنين" والذي يهدف إلى تبسيط الخدمات اللوجتسية وعمليات التسليم، بالإضافة إلى المحافظة على خدمات التعامل المتفوقة فيما الشركات وما بين المنشآت التجارية والعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "تمثل منصة Dragonmart.ae الإلكترونية الجديدة مبادرة رئيسية أخرى لتسريع عملية التحول الرقمي ودعم مبادارت التجارة الإلكترونية التي تقودها الحكومة. إننا نعتبر إنشاء واستخدام المنصات الرقمية مثل Dragonmart.ae شرطاً أساسياً من أجل تلبية متطلبات مجتمعات التجارة الإلكترونية في القرن الواحد والعشرين".

وأضاف بن سليم: "من خلال استخدام ابتكاراتنا الرقمية العالمية والخدمات اللوجستية هنا في دبي، فإننا نحقق فوائد كبيرة تعود بالنفع على المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة. إن رؤيتنا تتمحور حول الخدمات اللوجستية الذكية وخفض التكلفة وتكوين القيمة المضافة، وبالتالي، فإن المنصة الجديدة سوف تسهم في تحقيق هذه الرؤية".

ومن جهته قال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": "إن توسع سوق التنين ليشمل نطاق شبكة الإنترنت، يجعل نخيل مولز تتبوأ مكانة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية ويتماشى ما أجندة دبي للابتكار، في وقت يتسارع فيه السباق نحو التحول الرقمي بسرعة قياسية". وتابع "إن إطلاق موقع Dragonmart.ae يؤكد التزامنا بتحديد السبل الكفيلة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية عبر قطاع البيع بالتجزئة، فضلاً

عن تشجيع التنافسية الشاملة والنمو المستدام لدبي. نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع موانئ دبي العالمية كامتداد لشراكتنا الاستراتيجية القوية لإطلاق موقع Dragonmart.ae".