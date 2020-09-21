الكشف عن 100 مليون دولار أرباح من رشاوى وتلاعب بالأسعار في أضخم موقع للتجارة الإلكترونية في العالم

قدرت مصادر رسمية أمريكية أن قرابة 100 مليون دولار جرى كسبها بطرق غير شرعية من قبل تجار أمازون في قضية تلاعب ورشاوى.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام (هنا) إلى ستة أشخاص بشأن عمليات مخطط يعتقد أنه جرى فيها الاعتماد على الرشوة والاحتيال لصالح تجار الطرف الثالث الذين يتاجرون في موقع سوق Amazon.com ، والذي شهد تسريب موظفين مرتشين في أمازون بيانات من الشركة بما في ذلك بعض خوارزميات البحث. وجرى دفع قرابة 100 ألف دولار لموظفين في أمازون للتلاعب بعمليات البحث عن منتجات منذ العام 2017.

واستغلت تلك الجرائم اعتماد أمازون على متاجر تبيع منتجاتها من خلال أمازون التي يفترض أن تتولى عمليات التسليم للمشترين بعد فحص أمازون لهؤلاء البائعين - المعروفين باسم الطرف الثالث "3Ps" - ثم تراقب أنشطتهم على منصتها.

وفي لائحة الاتهام التي قدمتها وزارة العدل في أواخر الأسبوع الماضي ، يتبين أن المدعى عليهم دفعوا أكثر من 100،000 دولار أمريكي "لموظفي أمازون المتواطئين والمتعاقدين معها" تزعم لائحة الاتهام أن ما لا يقل عن عشرة من موظفي أمازون أخذوا الرشاى و "منحوا عشرات الملايين من الدولارات من المزايا التنافسية بشكل غير مبرر للاحتيال على مئات من حسابات البائعين من الطرف الثالث التي زعم المدعى عليهم أنهم يمثلونها".

وأعاد المرتشون في أمازون إدراج منتجات ممنوعة مثل البضائع الرديئة من الأجهزة الإلكترونية التي تشكل خطرا على المستهلك أو منتجات خطرة قابلة للاشتعال أو منتجات تنتهك قوانين الملكية الفكرية.

وقامت مجموعة من التجار الذين يبيعون عبر امازون بدفع رشاوى لجعل موظفين فاسدين في أمازون بتولون إغلاق متاجر منافسين لدافعي الرشاوى في المنصة التي تعد أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم.

وجرى التلاعب بتقييم ومراجعات المنتجات لخداع المستهلك بل التواصل مع المستهلكين بطريقة غير مسموح بها عادة مع انتهاكات لسياسات البائعين وسلوكيات العمل.