بين 10 % و70 %، إطلاق عروض وحسومات أمازون بمناسبة اليوم الوطني السعودي

كشف موقع أمازون السعودية Amazon.sa عن إطلاق عروض اليوم الوطني المميزة على مدى أسبوع كامل من 20 حتى 26 سبتمبر احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وسيحظى عملاء الموقع في مختلف أنحاء المملكة بخصومات تصل إلى 70% على آلاف المنتجات، حيث سيتم إطلاق عروض اليوم الوطني في وقت مبكر هذا العام لتسجل حضورها الأول عبر موقع Amazon.sa.

وسيحصل العملاء في المملكة على أفضل الأسعار التنافسية وخدمات التوصيل السريعة على منتجات في أكثر من 20 فئة، تشمل الأزياء والمستلزمات المنزلية والمواد الاستهلاكية والإلكترونيات وغيرها الكثير.

وتم اختيار عروض اليوم الوطني بمنتهى العناية لتناسب عملاء Amazon.sa في المملكة العربية السعودية، وتمنحهم عروضاً حصرية على أكثر المنتجات والعلامات التجارية رواجاً مثل سامسونج وأديداس وكاسيو وكالفين كلاين وغيرها. كما تشتمل عروض اليوم الوطني خصومات على الهواتف المحمولة التي يتم بيعها حصرياً عبر أمازون مثل سامسونج جالاكسي M31 ولينوفو A7 ولينوفو K10 نوت. وتغطي الخصومات الكبيرة ضمن عروض اليوم الوطني أجهزة Ring وKindle وغيرها من الابتكارات التي تختص أمازون ببيعها. ويمكن للعملاء تصفح الباقة المتنوعة من العروض المتوفرة بشكل مباشر عبر موقع Amazon.sa أو من خلال تطبيق أمازون.

وسيحصل العملاء على خدمة التوصيل المجاني في اليوم التالي خلال فترة عروض اليوم الوطني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، بالإضافة إلى خيار خدمة التوصيل في نفس اليوم مقابل رسم إضافي إلى بعض المناطق في السعودية. وتقدم الشركة، بالاعتماد على خبرة أمازون العالمية بالشؤون اللوجستية، إمكانية تعقب الشحنات وعمليات التوصيل بمنتهى الدقة. كما تواظب على الاستثمار في ابتكار أساليب جديدة لتطوير وتحسين تجربة التوصيل.

وتتوافق كافة عمليات توصيل المنتجات من Amazon.sa مع جميع مبادئ الصحة والسلامة التي اعتمدتها الشركة، والتي تشمل عمليات التوصيل غير التلامسي وخيارات الدفع الإلكتروني.

للاستمتاع بتجربة Amazon.sa اليوم، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول، أو تحميل تطبيق أمازون للهواتف الذكية. وفي حال كنتم من مستخدمي تطبيق أمازون، يرجى تحديد "المملكة العربية السعودية" من الإعدادات.

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