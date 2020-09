نوتيلا تعتذر وتطمئن المسلمين: كل منتجاتنا حلال بشهادات مصدقة

أكدت نوتيلا في تغريدة جديدة إن كل منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال.

وقالت الشركة إن أكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من قبل طرف ثالث ، وتابعت بالقول إنها بصدد التصديق على باقي المصانع. وختمت باعتذار عن الخطأ الذي ورد في تغريدتها السابقة.

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet.— Nutella (@NutellaUSA) September 14, 2020