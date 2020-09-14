نوتيلا تعتذر وتطمئن المسلمين: كل منتجاتنا حلال بشهادات مصدقة

أكدت نوتيلا في تغريدة جديدة إن كل منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال.

وقالت الشركة إن أكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من قبل طرف ثالث ، وتابعت بالقول إنها بصدد التصديق على باقي المصانع. وختمت باعتذار عن الخطأ الذي ورد في تغريدتها السابقة.

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet.— Nutella (@NutellaUSA) September 14, 2020

وكان رد نوتيلا في الولايات المتحدة على تويتر قد أثار جدلا واسعا حول منتجاتها المحببة لدى كثير من المسلمين حين أكدت أن منتجاتها ليست حلالا.

لكن ردودا أخرى على التغريدة دفعت بإجابات أوضح منها إن منتجات نوتيلا تناسب النباتيين ولا يمكن للشركة الإعلان رسميا عن أن منتجاتها حلال لدواعي قانونية وإجراءات رسمية لأن منح علامة حلال يستدعي الحصول على تلك الشهادة من مؤسسات اسلامية أو عربية حول العالم مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وهو ما يحصل للمنتجات المباعة في الإمارات على سبيل المثال.

أما المسلمين في الدول الاجنبية فينصح أن يستفسروا من المؤسسات الاسلامية في البلاد الأجنبية، خاصة مع تنامي العداء للمسلمين وافتعال تحريض ضدهم بزعم تخطيطهم لفرض الشريعة الاسلامية في الولايات المتحدة مما يجعل وسم حلال على المنتجات أمرا يثير الجدل في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

يذكر أن ووفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، فإن المرطبان يحتوي على 5 مكونات أساسية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم و الكثير من السكر، ويباع هذا المنتج في اكثر من مئة بلد.