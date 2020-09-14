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الأثنين 14 سبتمبر 2020 09:45 م

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نوتيلا تعتذر وتطمئن المسلمين: كل منتجاتنا حلال بشهادات مصدقة

اعتذرت نوتيلا عن تغريدة قالت فيها إن منتجاتها ليست حلالا بالخطأ صباح اليوم

نوتيلا تعتذر وتطمئن المسلمين: كل منتجاتنا حلال بشهادات مصدقة

أكدت نوتيلا في تغريدة جديدة إن كل منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال.

وقالت الشركة إن أكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من قبل طرف ثالث ، وتابعت بالقول إنها  بصدد التصديق على باقي المصانع. وختمت باعتذار عن الخطأ الذي ورد في تغريدتها السابقة.

وكان رد نوتيلا في الولايات المتحدة على تويتر قد أثار جدلا واسعا حول منتجاتها المحببة لدى كثير من المسلمين حين أكدت أن منتجاتها ليست حلالا.

لكن ردودا أخرى على التغريدة دفعت بإجابات أوضح منها إن منتجات نوتيلا تناسب النباتيين ولا يمكن للشركة الإعلان رسميا عن أن منتجاتها حلال لدواعي قانونية وإجراءات رسمية لأن منح علامة حلال  يستدعي الحصول على تلك الشهادة من مؤسسات اسلامية أو عربية حول العالم مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وهو ما يحصل للمنتجات المباعة في الإمارات على سبيل المثال.

أما المسلمين في الدول الاجنبية فينصح أن يستفسروا من المؤسسات الاسلامية في البلاد الأجنبية، خاصة مع تنامي العداء للمسلمين وافتعال تحريض ضدهم بزعم تخطيطهم لفرض الشريعة الاسلامية في الولايات المتحدة مما يجعل وسم حلال على المنتجات أمرا يثير الجدل في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

يذكر أن ووفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، فإن المرطبان يحتوي على 5 مكونات أساسية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم و الكثير من السكر،  ويباع هذا المنتج في اكثر من مئة بلد.

نوتيلا تثير الجدل على تويتر بردها إن منتجاتها ليست "حلال"

أثار رد نوتيلا في الولايات المتحدة على تويتر جدلا واسعا حول منتجاتها المحببة لدى كثير من المسلمين حين أكدت أن منتجاتها ليست حلالا

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