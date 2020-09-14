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الأثنين 14 سبتمبر 2020 11:30 ص

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نوتيلا تثير الجدل على تويتر بردها إن منتجاتها ليست "حلال"

أثار رد نوتيلا في الولايات المتحدة على تويتر جدلا واسعا حول منتجاتها المحببة لدى كثير من المسلمين حين أكدت أن منتجاتها ليست حلالا

نوتيلا تثير الجدل على تويتر بردها إن منتجاتها ليست "حلال"

لكن ردودا أخرى على التغريدة دفعت بإجابات أوضح منها إن منتجات نوتيلا تناسب النباتيين ولا يمكن للشركة الإعلان رسميا عن أن منتجاتها حلال لدواعي قانونية وإجراءات رسمية لأن منح علامة حلال  يستدعي الحصول على تلك الشهادة من مؤسسات اسلامية أو عربية حول العالم مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وهو ما يحصل للمنتجات المباعة في الإمارات على سبيل المثال.

أما المسلمين في الدول الاجنبية فينصح أن يستفسروا من المؤسسات الاسلامية في البلاد الأجنبية.

يذكر أن ووفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، فإن المرطبان يحتوي على 5 مكونات أساسية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم و الكثير من السكر،  ويباع هذا المنتج في اكثر من مئة بلد.

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