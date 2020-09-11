دبي : مخالفة وإغلاق محلات وشركات لا تلتزم بالاجراءات الوقائية مع تصاعد انتشار الاصابة بكورونا

أعلنت اقتصادية دبي عن تحقق مفتشيها من التزام 578 متجراً في الإمارة بتقيد كامل بالإجراءات والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم إخطار بعض الشركات في دبي يوم الجمعة بأنه سيُطلب منهم الإغلاق لخرق القواعد حول إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا في الإمارة.

ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر ، أعلنت اقتصادية دبي ، الهيئة الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية ، أنها أغلقت مطعمًا وفرضت غرامات على صالة ألعاب رياضية.

وأُمر مطعم مكتظ لم يتم يكشف عن اسمه في سلسلة تغريدات على حساب اقتصادية دبي على تويتر ، فيما تم تغريم الصالة الرياضية ، التي لم يتم ذكر اسمها أيضًا ، لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما أعلنت اقتصادية دبي أن عمليات التفتيش الميدانية مستمرة ، مضيفة أنها حذرت من أنه لن يتم التساهل مع عدم الالتزام من قبل المؤسسات والشركات التجارية. وأكدت "اقتصادية دبي" مجدداً أن أي تجاوزات أو عدم امتثال تشكل خطراً أو ضررًا بأي شكل من الأشكال سيتم التعامل معها "بحزم ووفقًا للإجراءات السارية".

وأضافت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضمان الصحة والسلامة العامة سيمكنان من استمرارية الأعمال بعد إعادة فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي.

يذكر أن الزيارات التفقدية اليومية تشمل جميع مناطق دبي ، بما في ذلك الأسواق المفتوحة والمراكز التجاريةـ وهي تهدف في المقام الأول إلى نشر الوعي بضرورة الالتزام برسالة "كل شخص مسؤول".

وسبق أن أعلنت شرطة أبوظبي عن أحالة ثلاثة أشخاص إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستضافتهم حفل زفاف في منزلهم في انتهاك لقواعد فيروس كورونا.

تمت إحالة العريس ووالده ووالد العروس إلى النيابة أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من حضر الحفل.

وتشمل الغرامات مبلغ 10000 درهم لمن يدعو أو ينظم التجمعات والاجتماعات والاحتفالات الخاصة والعامة أو التواجد في مجموعات في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه سيتم فرض غرامة على الضيوف الحاضرين قدرها 5000 درهم إماراتي.

وأهابت شرطة ابوظبي بضرورة الالتزام بقرارات النائب العام بـ"التباعد الاجتماعي" والابتعاد عن "التجمعات العائلية" والتقيد بالتعليمات الوقائية تجنبًا لانتشار عدوى فيروس كورونا مؤكدة على أهمية مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة .

وناشدت الجمهور التعاون في الإبلاغ عن أية تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية وسرعة التواصل مع /خدمة أمان/ على الرقم المجاني 8002626 الرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني Aman@adpolice.gov.ae، حفاظًا على سلامة جميع أفراد المجتمع.