ما هو مستقبل متاجر شويترامز في الإمارات بعد شراكتها مع ريلاينس؟

جيمس ماثيو- أريبيان بزنس: يخيم الغموض على تبعات شراكة شويترامز مع مجموعة فيوتشر الهندية (التابعة لمجموعة ريلاينس) التي امتدت على مدى عامين ونصف العام و بعد الاستحواذ مؤخرًا على أعمال التجزئة والجملة لشركة شويترامز من قبل شركة تابعة لشركة فيوتشؤ بقيادة موكيش أمباني مجموعة ريلاينس.

وأبرمت شركة فيوتشر اتفاقية الشراكة في فبراير 2018 لتسويق العلامات التجارية الرائدة في مجال التجزئة التابعة لريلاينس للمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت شركة «تي شويترام وأولاده» قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «فيوتشر كونسومر ليمتد»، إحدى أكبر الشركات في قطاع السلع الغذائية والاستهلاكية في الهند. وبموجب المذكرة، ستتاح الفرصة لكلتا الشركتين لبناء شراكة استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات والبحرين وأسواق أخرى من المنطقة، تُفضي إلى جلب أفضل العلامات التجارية ضمن محفظة «فيوتشر كونسومر» إلى المستهلكين في الشرق الأوسط.

ويعتقد أن الصفقة تركز على السوق الهندية أكثر من عمليات التوزيع التي يمكن أن تقوم بها متاجر السوبر ماركت التي تضم 39 متجراً في كافة أنحاء الإمارات التي تبرز قوتها في قطاع التجزئة، مع التوسع في كل من عُمان والبحرين لضمان تواجد أبرز العلامات التجارية في الأسواق .





وتثار حاليا اسئلة الآن حول استمرار هذه الشراكة بعد أن أعلنت شركة ريلانينس للتجزئة -RRVL-

وهي شركة تابعة لشركة ريلاينس اندستريز ، في 29 أغسطس عن استحواذها على أعمال البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والخدمات اللوجستية والتخزين الخاصة بشركة مجموعة المستقبل في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار.



يُنظر إلى استراتيجية أعمال ريلاينس ريتيل على أنها تركز بالكامل على السوق الهندية ، وقد أدى ذلك إلى تكهنات حول مصير المبادرات التسويقية لمجموعة فيوتشر في سوق الخليج.

وقال متحدث باسم مجموعة ريلاينس لأريبيان بزنس ، عند سؤاله عن مستقبل صفقة الشراكة مع شويترامز وأولاده: "من السابق لأوانه التعليق على هذه القضية في هذه المرحلة حيث لم يتم نقل ملكية أعمال مجموعة المستقبل إلينا بعد". .

يخضع الاستحواذ على شركات فيوتشر جروب لموافقة الهيئات التنظيمية المختلفة في الهند ، ولجنة المنافسة الهندية والمحكمة الوطنية لقانون الشركات ، بصرف النظر عن الدائنين والمساهمين في المجموعة.

ومع ذلك ، قال مسؤول كبير في ريلاينس لأريبيان بزنس إن الخطة حتى الآن هي المضي قدمًا في أي ترتيبات لدى مجموعة فيوتشر.

سينصب تركيزنا الأولي على دمج أعمال التجزئة الهندية لمجموعة فيوتشر مع أعمالنا.



ولم يتسن الاتصال بمسؤولي شويترامز وأولاده للتعليق على القضية.

وفقًا لخبراء سوق البيع بالتجزئة ، كان منطق الأعمال السليم هو الذي دفع مجموعة فيوتشر ، التي تمتلك هايبر ماركت ومتاجر سوبر ماركت في جميع أنحاء الهند إلى التعاون مع شويترامز لبيع منتجاتها عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

مكنت هذه الشراكة فيوتشر كونسيومر من تنمية أعمال الصادرات في الشرق الأوسط والاستفادة من شبكة البيع بالتجزئة المكونة من 60 منفذا في شويترامز في جميع أنحاء المنطقة ، بينما تمكن المستهلكون من الوصول إلى بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في مجال الأغذية في الهند.